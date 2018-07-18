banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91835
ALTIN
188.178
DOLAR
4.7831
STERLİN
6.2400
EURO
5.5608
İçişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMALAR
Ülkenin acil sorunlarından biri daha çözüldü!
ÜLKENİN ACİL SORUNLARINDAN BİRİ DAHA...
Bakan, Devleti zarara soktu!
BAKAN, DEVLETİ ZARARA SOKTU!
Terzi Osman hayatını kaybetti
TERZİ OSMAN HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
Bakan, Devleti zarara soktu!
Kapat

Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası

Mısır'da askeri mahkemenin, darbe karşıtı 18 kişiyi, 15 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı bildirildi.

Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası

Mısır'da askeri mahkemenin, darbe karşıtı 18 kişiyi, 15 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı bildirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:05
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası

Mısır'da askeri mahkemenin, darbe karşıtı 18 kişiyi, 15 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı bildirildi.

Sanıkların savunma heyeti üyesi Halid el-Mısri, yaptığı açıklamada, Kuzey Kahire Askeri Mahkemesinin, 2013-2014 yıllarında "kamu kurumlarına saldırı düzenlemek ve silahlı çete oluşturmak" suçlamasıyla yargılanan 16 kişiyi müebbet (25 yıl), iki kişiyi ise on beşer yıl hapse mahkum ettiğini belirtti.

Mısri, aynı davada yargılanan 37 kişi hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildiğini aktardı.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Bu arada, Mısır polisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed Kemal hakkındaki davanın da vefat sebebiyle düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Muhammed Kemal, Rabiatu'l Adeviyye Meydanı'nın kanlı bir müdahaleyle boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'ten sonra arananlar arasında yer alıyordu.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Kemal'in Ekim 2016'da "polisle girdiği silahlı çatışma sonucu öldürüldüğünü" açıklamış ancak İhvan, gözaltına alındıktan sonra kendisiyle irtibat kesilen Kemal'in ölümünden polisi sorumlu tutmuştu.

banner288
Son Güncelleme: 18.07.2018 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron'dan Sırbistan'ın Ab Üyeliğine
Macron'dan Sırbistan'ın Ab Üyeliğine "şartlı Evet"
Mısır'dan
Mısır'dan "refah Sınır Kapısı Kapatılmadı" Açıklaması
Beyaz Saray'da Trump'ın basın açıklaması sırasında elektrikler gitti
Beyaz Saray'da Trump'ın basın açıklaması sırasında elektrikler gitti
Çin donanması 2 yeni savaş gemisiyle güç gösterisi yaptı
Çin donanması 2 yeni savaş gemisiyle güç gösterisi yaptı
Hindistan'daki çöken binada 3 cesede ulaşıldı
Hindistan'daki çöken binada 3 cesede ulaşıldı
Brüksel'de 2. Somali Ortaklık Forumu
Brüksel'de 2. Somali Ortaklık Forumu
Hindistan'da Muson yağmurları 511 can aldı
Hindistan'da Muson yağmurları 511 can aldı
Irak'ta bombalı saldırı
Irak'ta bombalı saldırı
Batı Şeria'da “Yüzyılın Anlaşması“ planına karşı gösteri
Batı Şeria'da “Yüzyılın Anlaşması“ planına karşı gösteri
Ukrayna’dan Malezya uçağı açıklaması: “Sorumluları bulmak onurumuz”
Ukrayna’dan Malezya uçağı açıklaması: “Sorumluları bulmak onurumuz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim