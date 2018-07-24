Mısır'da bulunan 2000 yıllık gizemli tabutu açtılar! Bakın içinden ne çıktı

MISIR'DA BULUNAN 2000 YILLIK GİZEMLİ TABUTU AÇTILAR! BAKIN İÇİNDEN NE ÇIKTI

Mısır'da geçtiğimiz günlerde bulunan 2000 yıllık tabut sonunda açıldı.

Mısır'ın İskenderiye şehrinde ortaya çıkarılan uğursuz görünümlü lahit mezarın içindeki devasa tabut, içinde ne olduğunu merak edenleri hararetli bir tartışmaya sürüklemiş, internette pek çok komplo teorileri ortaya atılmıştı.

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, lahitin içinde keskin bir cisim tarafından kafatası hasar görmüş üç savaşçı mumyası bulunduğunu açıkladı.

Mazarın içi, mumyaların bozulmasına sebep olan ve bir çatlaktan sızdığı düşünülen kırmızı bir atık su ile doluydu.

Eski Eserler Konseyi, cesetlerin hangi döneme ait olduklarını tespit etmek için birer test uygulanacağını açıkladı.

Lahit üzerinde herhangi bir yazı olmadığı dikkat çekerken mühür bozulduğunda bir lanetin ortaya çıkacağını düşünen vatandaşlar da korku içinde yaşanacakları bekliyor.

İnternette mezarın içinde bir hazine olduğunu iddia edenler olduğu gibi insanları zombiye dönüştürecek bir çeşit antik hastalığın izlerinin de olabileceği konuşulmuştu.