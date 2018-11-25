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Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

25 Kasım 2018 Pazar 07:40
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır'ın El-Uksur ilinde 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu.
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri'nin batı yakasında 4 bin yıllık firavun mezarı bulunduğu belirtildi.
Mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı ThawRakhtIf'e ait olduğu kaydedildi.
Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ve 2 ahşap heykelin yer aldığı bilgisi verildi.
Açıklamada ayrıca arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili görevinde bulunan "Huri" isimli kişiye ait bir mumyanın daha bulunduğu ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 25.11.2018 10:51
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