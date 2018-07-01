Mısır'da 30 ton ağırlığında tarihi lahit bulundu

Mısır İskenderiye'de bir bina yapımında çalışan yetkililer, temel kazısı sırasında 30 ton ağırlığında tarihi lahit buldu.

Mısır İskenderiye'de inşaat için yapılan kazıda 30 ton ağırlığında tarihi lahit bulundu.

Mısır devlet gazetesi Ahram'ın haberine göre, İskenderiye'de bir bina yapımında çalışan müteahhit şirket yetkilileri temel kazısı sırasında tesadüfen mermerden yapılmış bir lahit buldu.

Mısırlı güvenlik güçleri ve diğer yetkililerin bölgeye intikal ettiği belirtilen haberde, lahdin silahlı kuvvetler ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın iş birliği ile yerinden çıkartılacağı bildirildi.

Zengin bir tarihi mirasa sahip Mısır'da define avcıları, çıkartılan binlerce tarihi eseri ülke dışına kaçırıyor.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan geçen yıl yapılan açıklamada, son 50 yılda 32 bin 638 eserin Mısır dışına kaçırıldığı bildirilmişti.