banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94213
ALTIN
204.889
DOLAR
5.2501
STERLİN
6.6957
EURO
5.9221
Sungur 9 ay hapis yatacak
Sungur 9 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis...
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Sürek tutuklu yargılanacak
Sürek tutuklu yargılanacak
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:46
Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

GİZA KENTİNDE, ANTİK MISIR'DA 12'NCİ HANEDANLIK FİRAVUNLARINDAN NUBKAURE AMENEMHAT II’ YE AİT PİRAMİDİN GÜNEYDOĞUSUNDA YAPILAN ARKEOLOJİK KAZILARDA 8 MUMYA BULUNDU

Mısır'ın batısındaki Giza kentinde yapılan arkeolojik kazılarda 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Giza kentindeki Dehşur'da, Antik Mısır'da 12'nci Hanedanlık firavunlarından NubkaureAmenemhat II’ ye (M.Ö.1929–1895) ait piramidin güneydoğusunda yapılan arkeolojik kazılarda bir dizi lahit bulunduğu belirtildi.

Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri ise yaptığı açıklamada, bölgede ağustos ayında başlayan kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılan lahitlerin içinde 8 mumya bulunduğunu söyledi.

M.Ö 1085-332 yıllarına ait olduğu tahmin edilen mumyalardan 3'ünün iyi durumda olduğunu ifade eden Veziri, konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

Son Güncelleme: 28.11.2018 11:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"trump Şi İle Anlaşamazsa Tarifelere Devam Edecek"
Yemen'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Yemen'in Güneyindeki Çatışmalar 1 Haftada 500 Aileyi Yerinden Etti
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
Meksika’dan Abd’ye Biber Gazı Notası
Çin’de Kimya Fabrikası Yakınında Patlama: 22 Ölü, 22 Yaralı
Çin’de Kimya Fabrikası Yakınında Patlama: 22 Ölü, 22 Yaralı
Endonezya'da Yolcu Uçağının Denize Düşmesi... Lion Hava Yollarına Güvenlik Kültürünü Geliştirmesi Gerektiği Bildirildi
Endonezya'da Yolcu Uçağının Denize Düşmesi... Lion Hava Yollarına Güvenlik Kültürünü Geliştirmesi Gerektiği Bildirildi
Sydney'de Fırtına Ve Şiddetli Yağış...fırtına Ve Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaklaşık 100 Uçak Seferi İptal Edildi
Sydney'de Fırtına Ve Şiddetli Yağış...fırtına Ve Şiddetli Yağış Nedeniyle Yaklaşık 100 Uçak Seferi İptal Edildi
Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi
Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi
“Türkiye ve KKTC'nin haklarına aykırı gelişmelere müsaade edilmeyecek”
“Türkiye ve KKTC'nin haklarına aykırı gelişmelere müsaade edilmeyecek”
Trump, G20'de Putin'le Yapacağı Görüşmeyi İptal Edebilir
Trump, G20'de Putin'le Yapacağı Görüşmeyi İptal Edebilir
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim