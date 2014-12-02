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Mısır Başsavcılığı'ndan Mübarek'in Beraatına İtiraz

Mısır Başsavcılığı, Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile dönemin İçişleri Bakanı Habib Adli ve 6 yardımcısı hakkında verilen beraat kararına itiraz edeceğini bildirdi.

Mısır Başsavcılığı'ndan Mübarek'in Beraatına İtiraz

Mısır Başsavcılığı, Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile dönemin İçişleri Bakanı Habib Adli ve 6 yardımcısı hakkında verilen beraat kararına itiraz edeceğini bildirdi.

02 Aralık 2014 Salı 13:11
Mısır Başsavcılığı'ndan Mübarek'in Beraatına İtiraz
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MISIR BAŞSAVCILIĞI, MÜBAREK, DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI ADLİ VE 6 YARDIMCISI HAKKINDA GÖSTERİCİLERİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYIYLA İLGİLİ AÇILAN DAVA KAPSAMINDA VERİLEN BERAAT KARARINA İTİRAZ EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Mısır Başsavcılığı, Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile dönemin İçişleri Bakanı Habib Adli ve 6 yardımcısı hakkında verilen beraat kararına itiraz edeceğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Ocak Devrimi" sırasında göstericilerin öldürülmesi davasına ilişkin aralarında Mübarek, dönemin İçişleri Bakanı Adli ve 6 yardımcısının bulunduğu sanıklar hakkında 29 Kasım'da verilen beraat kararına itiraz edileceği belirtildi.

Açıklamada, Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili olarak, Başsavcılıktaki uzmanlardan oluşan bir ekibin inceleme yaptığı ve karara şüphe düşüren birtakım hukuki açıkların tespit edildiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, gerekçeli itiraz dilekçesiyle Temyiz Mahkemesine başvurulacağı ifade edildi.

Kahire Ağır Ceza Mahkemesi, Mübarek ve dönemin İçişleri Bakanı ile yardımcılarının yargılandığı davada cumartesi günü beraat kararı vermişti. Karar ülkede geniş kitlelerce protesto edilmişti.


Anahtar Kelimeler:
Mısır Başsavcılığından Mübarekin Beraatına İtirazHüsnü MübarekDevrik LiderKıbrıs Manşet
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