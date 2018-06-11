Mısır 30 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı

Etiyopya Başbakanı AbiyAhmed'in dün Kahire'de geçekleştirdiği temaslar sonrasında Mısır hapishanelerinde tutulan Etiyopyalı 30 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Kahire Uluslararası Havaalanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Etiyopyalı 30 mahkum bugün Başbakan AbiyAhmed'in bulunduğu uçakla Kahire'den ayrıldı.

Mahkumların serbest bırakılma gerekçelerine ilişkin ise Mısır veya Etiyopya makamlarından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.



Mısır resmi haber ajansı MENA, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in bugün Kahire'den ayrıldığını duyurmuş, ancak 30 mahkumun affı konusuna değinmemişti.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Etiyopya Başbakanı AbiyAhmed dün gerçekleştirdikleri görüşmede "ülkelerinin birbirlerine zarar vermeyeceği" konusunda karşılıklı teminat vermişti.