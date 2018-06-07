Miras için ailesini katleden adamın cezası belli oldu

Güney Afrika nefesini tuttu ve ülkenin en zengin aileleri van Breda’nın yaşadığı dramı izledi… 2015 yılında Cape Town yakınlarındaki üzüm bağları arasındaki evde yaşanan cinayet ülkenin gündemine oturmuş ve uzun yıllar konuşulmuştu. Cinayeti işleyen kişinin Van Breda ailesinin küçük çocuğu Henri’ydi ve miras için babası Martin, annesi Teresa ve ağabeyi Rudi’yi öldürmüş, kız kardeşi Marli’yi ise öldürmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı.

Yakalandıktan sonra suçunu itiraf eden Henri Van Breda’ya, o dönem yaşı 16 olan kız kardeşini öldürmeye teşebbüs ettiği için 15 yıl hapis cezası verilirken bugün mahkeme tekrar toplandı. Hakim Siraj Desai, “Soğuk kanlı bir cinayet işlendi. Üstelik suçu işleyen kişi polisi yanlış yönlendirmek için yalan beyanda bulundu” dedi ve Van Breda’ya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Hakim, cinayetin hiçbir şekilde telafi edilemeyeceğini söylerken, Güney Afrika basını, Van Breda’nın uyuşturucu bağımlılığı olduğu ve ailesinin harçlığını kesmesinden dolayı ailesini katlettiği belirtildi. Henri’ye verilen müebbet hapis cezasının ardından ailenin hayatta kalan tek üyesi Marli, böylelikle 16 milyon dolarlık mirasın tek varisi oldu.