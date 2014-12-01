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Mini Etek Giydi Diye Tokat Yedi

Hindistan'da sinema yıldızı ve model Gauhar Khan, sunduğu televizyon programının çekimi sırasında mini etek giymesine kızan stüdyo konuklarından birinden tokat yedi

Mini Etek Giydi Diye Tokat Yedi

Hindistan'da sinema yıldızı ve model Gauhar Khan, sunduğu televizyon programının çekimi sırasında mini etek giymesine kızan stüdyo konuklarından birinden tokat yedi

01 Aralık 2014 Pazartesi 18:25
Mini Etek Giydi Diye Tokat Yedi
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Ünlü Sunucuya Canlı Yayında Tokat Şoku!
Hindistan'da sinema yıldızı ve model Gauhar Khan, sunduğu televizyon programının çekimi sırasında mini etek giymesine kızan stüdyo konuklarından birinden tokat yedi




Mumbai kentinde "Raw Star" adlı programın çekimi sırasında Khan'a tokat atan 24 yaşındaki erkek zanlı gözaltına alındı. Zanlının saldırı sırasında Khan'a "Müslüman bir kadın bu kadar kısa bir elbise giymemeli" dediği belirtildi.

Saldırganın bugün mahkemeye çıkacağı açıklandı.

'Biri Bizi Gözetliyor'un birincisi

Hindustan Times gazetesinin haberine göre bir polis yetkilisi, "İlk belirlemelerimize göre stüdyodaki konuklardan biri Khan'a laf atmaya başladı. Khan da bu duruma tepki gösterdi. Daha sonra Khan ve bu adam arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışma çirkinleşti ve adam Khan'a tokat attı" dedi.

Saldırganın stüdyodaki güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edildiği söyleniyor.

Gauhar Khan beş Bollywood filminde oynamış ve özellikle "Rocket Singh: Salesman of the year" filmindeki performansıyla beğeni toplamıştı.

Khan geçen yıl Türkiye'de Biri Bizi Gözetliyor adıyla yayımlanan Big Brother yarışmasının Hindistan versiyonu Big Boss'ta birinci olmuştu.
 

Son Güncelleme: 01.12.2014 18:28
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