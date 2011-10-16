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Milyonluk siteye müfettiş el koydu

İzmir, ödüllü sosyete sitesini konuşuyor. 1 milyon euroluk Folkart Evleri'nin ortasından kamu yolu geçiyor

Milyonluk siteye müfettiş el koydu

İzmir, ödüllü sosyete sitesini konuşuyor. 1 milyon euroluk Folkart Evleri'nin ortasından kamu yolu geçiyor

16 Ekim 2011 Pazar 20:09
Milyonluk siteye müfettiş el koydu
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İzmir, ödüllü sosyete sitesini konuşuyor. 1 milyon euroluk Folkart Evleri'nin ortasından kamu yolu geçeceği haberinin ardından bu lüks sitede tam anlamıyla şok yaşanıyor

İzmir'de güvenliği ve lüksü için alanların 1 milyon euro ödediği akıllı sitenin kamu yolları üzerine kurulduğunun ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişleri konuya el attı. Müfettişler, Narlıdere Belediyesi'nde inceleme ve soruşturma başlattı. Sahipleri arasında birçok işadamı, sanatçı, sporcu ve profesör bulunan sitede ilk etapta kamuya ait bir yol yaya ve taşıt trafiğine açıldı. İmar planlarında Folkart Evleri'nin arasında kaldığı belirlenen İsmail Cem Sokağı'nda sitenin etrafını saran tel örgüler ve güvenlik bariyeri kaldırıldı. İçerisinde bin 200 ağaç, jakuzili balkonlar, mikroklimatik serinlik havuzları, seyir terasları biri kapalı üç havuz, market, kuaför vitamin barları gibi birçok özellikler bulunan daire sahipleri ise hak arama telaşına düştü.

BELGELER İNCELENMEYE BAŞLANDI Akıllı evler diye anılan Folkart Evleri incelemesinde müfettişler bazı belgelere el koydu. Bu belgeler arasında Narlıdere Belediyesi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin yazışmalarının da olduğu öne sürüldü. Belgeler arasında TMMOB İzmir Şehir Plancıları Odası'nın kamu yollarının kapatılmasının ardından, belediyeye 11.05.2011'de yanlıştan dönülmesi için yazı yazdığı ancak belediyenin Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un imzasını taşıyan 17.05.2001 tarihli belgede 'yol geçtiği iddia edilen imar adalarında işgal söz konusu değildir' diye yazı yazdığı görüldü.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur müfettiş incelemesinin devam ettiğini söyledi. Batur 'Konu soruşturma kapsamında olduğu için konuşamam. Ama olayda belediyenin bir kusuru yok' dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da yaptığı açıklamada 'Ben bu evleri satarken kimseye buradan yol geçmiyor, demedim' demekle yetindi.

AKŞAM'ın ulaştığı müfettişler de konuyla ilgili açıklama yapma yetkilerinin olmadığını olayda bir ihmal söz konusu belirlendiğinde ilgili makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 16.10.2011 20:09
Anahtar Kelimeler:
YolIzmirMilyonluk SiteFolkart Evleri
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