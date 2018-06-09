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'Milyonluk Kudüs' gösterisinde Türk bayrağı dalgalandı

Gazze sınırındaki barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi için Filistinliler İsrail sınırına akın etti. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli, Türk bayrağı açtı.

'Milyonluk Kudüs' gösterisinde Türk bayrağı dalgalandı

Gazze sınırındaki barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi için Filistinliler İsrail sınırına akın etti. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli, Türk bayrağı açtı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 21:25
'Milyonluk Kudüs' gösterisinde Türk bayrağı dalgalandı

'Milyonluk Kudüs' gösterisinde Türk bayrağı dalgalandı

Gazze sınırındaki barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi için Filistinliler İsrail sınırına akın etti. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli, Türk bayrağı açtı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Kudüs Günü için yaklaşık 10 bin Filistinli, Gazze sınırında toplandı.Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli de Türk bayrağı taşıdı.

Çadırları yaktı, kurşun ve gaz bombalarıyla saldırdı

İsrail askerleri, Filistinlilerin kurduğu çadırları insansız hava araçları ile ateşe verdi.

Toplanan binlerce Gazzeliye gerçek mermilerle ateş açtı, gaz bombalarıyla saldırdı.

Filistinli Heysem Ebu Seble ise gaz bombası ile yüzünden vurularak yaralandı.

"İsrail'in hesapları altüst oldu"

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FKHC) Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail'in yürüyüşü durdurmak için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılan Mezher, yürüyüşün İsrail'in hesaplarını altüst ettiğini ve işgalcileri yıldırdığından bahsetti.

"Ulusal bir dava için mücadele ediyoruz"

İsrail aynı zamanda gösterileri sona erdirmek için uluslararası alanda da çaba sarf ediyor.

Cemil Mezher, Filistinlilerin ulusal haklarını insani boyuttaki davalar için feda etmeyeceğini de söyledi ve ekledi, "Bizler ulusal bir dava için mücadele ediyoruz." 

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Gazze'de bilanço ağır: 4 şehit, 600'ü aşkın yaralı

"Milyonluk Kudüs" gösterisine gerçek mermilerle saldıran İsrail askerleri, biri çocuk 4 Filistinliyi şehit etti, 618 kişi de yaralandı.

Bunlardan 48'i çocuk, 20'si kadın, 2'si sağlık görevlisi ve 5'i de gazeteci.

Büyük Dönüş Yürüyüşü aylardır sürüyor

Ayrıca İsrail askerleri, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 120'den fazla Filistinliyi öldürdü. 14 binden fazla kişi ise yaralandı.

Yarısından fazlası "tahrip uçlu mermiyle" vuruldu

7451'i gerçek mermiyle, 13 bin 672 Filistinli yaralandı.Gösterilerde yaralananların yüzde 51'i tahrip uçlu mermiyle vuruldu.

Yasak olan bu silahın kullanılması ölü ve ağır yaralı sayısını artırdı.

Nekse nedir?

Nekse, Ortadoğu'da dengeleri değiştiren "6 gün savaşı" nın başlamasının 51. yılı...

İsrail, 1967'deki savaşın sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. 

Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi

Filistinliler "Nekse" olarak adlandırdıkları o günün 51. yılı dolayısıyla cuma günü Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi yaptı. 

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