“milyonlarca Çocuk Çocukluğunu Yaşayamadan Büyümek Zorunda”

“SAVE THE CHILDREN” DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ RAPORU:"150 MİLYON KIZ ÇOCUĞU \'18 YAŞINI KUTLAMADAN\' EVLENECEK"“GÜNLÜK 15 BİN ÇOCUK ÖNLENEBİLİR NEDENLERDEN ÖLÜYOR”Ankara, 1 Haziran 18 (.): Dünyada 153 milyon çocuk yoksulluk, çatışma ve fırsat eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerde hayata tutunma mücadelesi veriyor.İngiltere merkezli "SavetheChildren" adlı sivil toplum örgütünün Dünya Çocuk Günü için hazırladığı raporda, dünyada milyonlarca çocuğun normal standartların çok altında yaşadığı, birçok ülkede şartların giderek kötüleştiği ve çatışmalardan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğu bildirildi.Raporda, 1 milyar çocuğun, "yoksulluk ve siyasi istikrarsızlıklarla mücadele, yetersiz beslenme, eğitim-öğretim faaliyetlerinden mahrum kalan, erken evlilik ve çocuk yaşta gebelik" gibi olumsuz şartların hüküm sürdüğü ülkelerde hayatlarına devam ettiği kaydedildi.Yoksulluk, çatışma ve fırsat eşitsizliğinin en yüksek olduğu 20 ülkede çocukların diğer ülkelere göre daha kötü şartlarda hayatlarına devam ettiği belirtilen raporda, "153 milyon çocuk, sağlıklı koşullarda \'çocukluk\' geçirmeleri gereken tüm olanaklardan uzak yaşıyor. Bu ülkelerdeki çocuklar \'çocukluk\' evrelerini tamamlayamadan \'olgunluk\' evresine geçmek zorunda kalıyor." ifadesi yer aldı.Raporda, 240 milyon çocuğun silahlı çatışmaların ve siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı ülkelerde evlerini terk etme, zorla çalışma, yetersiz beslenme ve eğitimden mahrum kalma gibi sorunlara maruz kaldığı aktarıldı.Araştırma kapsamındaki 175 ülkeden 95\'inde şartların geçen seneye göre daha iyi olduğu vurgulanan raporda, "Bu veriler birçok çocuğun yaşam standardının yatırım ve politikalar ile yükseltildiğini gösteriyor. Fakat bu yeterli değil. 40 ülkede durumun dikkat çekici bir şekilde kötüye gittiği görülüyor." bilgisi paylaşıldı.Çocukların yaşam, beslenme, sağlık ve barınma haklarının tüm dünyada ciddi bir tehdit altında olduğu belirtilen raporda, çocukların eğitim haklarından da mahrum kaldığının altı çizildi.Raporda, çocukların okula gitmesi için başlatılan kampanyaların 2000 sonrasında önemli ilerlemeler kaydettiği fakat son yıllarda bu ilerlemenin yavaşladığı anlatılarak ilerleyen senelerde şimdi 230 milyon olan "okuldan mahrum" çocuk sayısında fazla bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.Raporda okullardaki 400 milyon çocuk ise yeterli materyal ve eğitmen olmadığı için istenilen düzeyde eğitim alamadığı aktarıldı."150 MİLYON KIZ ÇOCUĞU \'18 YAŞINI KUTLAMADAN\' EVLENECEK"SavetheChildren raporunda erken evliliğe de dikkat çekilerek, eğer şartlar iyileştirilmezse 2030 itibariyle 150 milyon kız çocuğunun \'18 yaşını kutlamadan\' evleneceği ve 8,8 milyon çocuğun erken gebelik sorunu ile karşılaşacağının tahmin edildiği bildirildi.Kız çocuklarına karşı ayrımcılıkların daha yüksek olduğunu kaydeden raporda, 575 milyon kız çocuğunun da eğitim olanaklarından faydalanamama, erken evlilik, çocuk yaşta gebelik, cinsel istismar gibi olumsuz durumların yüksek seviyede olduğu ülkelerde yaşadığı vurgulandı. 2016 verilerine göre 6-17 yaş arasındaki 263 milyon kız çocuğu okula gidemediğine işaret edilen raporda, her yıl 18 yaş altındaki 12 milyon kız zorla evlendirildiği, 18 yaş altında evlendirilen çocukların yüzde 80\'inin de kız çocukları olduğu kaydedildi.Zenginlik ve yoksulluğun erken evlilikte önemli bir faktör olduğu belirtilen raporda, yoksul ailelerin kız çocuklarında erken evlilik oranını zengin ailelerin çocuklarına göre 4 kat daha fazla olduğu anlatıldı.21. yüzyılda tarihin en yoğun göç hareketlerinin yaşandığının vurgulandığı raporda, "Her bir dakikada 20 kişi çatışmalar ve kötü yaşam koşullarından dolayı evini terk etmek zorunda kalıyor. 2016 itibariyle 28 milyonu çocuklardan oluşan 65 milyon kişi yaşam alanlarını terk ederek daha gittikleri yerlerde yaşıyor." bilgisine yer verildi.“GÜNLÜK 15 BİN ÇOCUK ÖNLENEBİLİR NEDENLERDEN ÖLÜYOR”Dünya genelinde her gün 15 bin çocuğun önlenebilir nedenler yüzünden hayatını kaybettiği belirtilen raporda, ölümlerin yüzde 46\'sının doğumdan itibaren ilk bir ay içinde gerçekleştiği bildirildi.Raporda, tahminlere göre 2018-2030 yıllarında çoğunluğu yeni doğan bebeklerden oluşan, 5 yaş altındaki 60 milyondan fazla çocuğun engellenebilir nedenler yüzünden hayatını kaybedeceği öngörüsünde bulunuldu.“ÇOCUKLAR İÇİN EN İYİSİ SİNGAPUR EN KÖTÜSÜ NİJER”Çocukların normal şartlarda yaşayabilmesi için gerekli koşulların değerlendirildiği "çocukluk indeksine" göre Singapur, Slovenya, Norveç\'in listenin en üst sıralarında yer aldığı aktarılan raporda, çocuklar için yaşam standartlarının en kötü olduğu üç ülke ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Nijer olarak sıralandı.Raporda Sahra Altı Afrika\'da okula gidemeyen çocuk oranının yüzde 37, çocuk işçi oranının ise yüzde 22 olduğu belirtilerek, okula gidemeyen çocuk oranı ve çocuk işçi oranlarında Sahra Altı Afrika\'nın dünyanın en riskli bölgesi olduğu bildirildi.Yoksulluk, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve diğer hastalıklarla mücadelede son 10 yıldaki önemli ilerlemelere işaret edilen raporda, "2000\'den sonra dünya çapında başlatılan girişimlerle anne ve çocuk sağlığı birçok bölgede iyileştirilirken, 50 milyon çocuğun da hayatı kurtarıldı." bilgisine yer verildi.(AA/GÖZ/GUR)