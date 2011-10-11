Milli eğitim gençlik ve spor bakanı Dürüst, çamlıbel ve karşıyaka ilkokullarını ziyaret etti

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, tüm dünyada ve KKTC’de eğitimin sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların da desteğiyle yürütüldüğünü belirterek, “Eğitime yapılacak katkı her nereden gelirse gelsin kabulümüzdür” dedi.

“EĞİTİME YAPILACAK KATKILAR NEREDEN GELİRSE GELSİN KABULÜMÜZDÜR”

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, tüm dünyada ve KKTC’de eğitimin sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların da desteğiyle yürütüldüğünü belirterek, “Eğitime yapılacak katkı her nereden gelirse gelsin kabulümüzdür” dedi. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, okullara ve kulüplere başlattığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Çamlıbel Aysun ve Karşıyaka merkez ilkokullarını ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Okul müdürleri, öğretmen, okul aile birliği üyeleri ve öğrencilerle sohbet ederek, sorun ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Dürüst, bu ilkokullarda bakanlık, sivil toplum örgütleri, komutanlıklar ve okul aile birliklerinin işbirliğiyle önemli işlere imza atıldığını belirterek, eğitimin tüm dünyada sivil toplum örgütleri kurum ve kuruluşların katkılarıyla yürütüldüğünü vurguladı. Ülkede eğitime, bakanlığın yanında komutanlıklar, belediyeler, sivil toplum örgütleri, okul aile birlikler ve Avrupa Birliği’nin katkıları olduğunu anımsatan Dürüst, “Eğitime yapılacak katkılar her nereden gelirse gelsin mutlaka kabulümüzdür.

Yürek ve kucak açarak bu katkıları almaya devam edecek ve okullarımızda güzel bir yapı oluşturacağız” dedi. Hedeflerinin öğretmen, öğrenci ve veliden oluşan eğitim üçgenini en iyi şekilde çalıştırarak eğitim sistemini çok daha etkin ve kaliteli bir noktaya taşımak olduğunu kaydederek, öğretmenlere güveninin tam olduğunu ifade eden Dürüst, “Bu hedefe doğru yürürken kaosa, çatışmaya değil; uzlaşmaya ihtiyacımız vardır. Tüm halkımızı okullarımız ve öğretmenlerimize güvenmeye davet ediyorum” diye konuştu.