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Milletvekillerine Büyük Jest

Başkanlık Divanı dünkü toplantıda milletvekillerine telefon ve faks gibi iletişim giderleri için ödenek ayırdı

Milletvekillerine Büyük Jest

Başkanlık Divanı dünkü toplantıda milletvekillerine telefon ve faks gibi iletişim giderleri için ödenek ayırdı

13 Ekim 2011 Perşembe 11:43
Milletvekillerine Büyük Jest
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Meclis Başkanlık Divanı, şoför olarak da istihdam edebilecekleri 3’üncü yardımcı personel tahsis edilen milletvekillerinin akaryakıt ve ulaşım giderlerini de büyük ölçüde bütçeden karşılayacak.

İsteyen milletvekili, iletişim ödeneğini, akaryakıt ve uçak bileti gibi ulaştırma alanına kaydırabilecek.

Meclis bütçesinden her milletvekiline her yıl için iki maaş tutarında (23 bin lira) telefon yardımı yapılıyordu. Birçok milletvekili bu miktarı tamamlayamadığı için kalan ödenek bütçeye dönüyordu. Milletvekilleri artık 23 bin liranın artan bölümünü ulaştırma giderleri için kullanabilecek. Divan üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekillerine makam otomobili olarak yeni kiralanacak 56 araç için de 2012 bütçesinde 1 milyon 528 bin lira ödenek ayrıldı.

Meclis yönetimi, 2012 bütçesinin 651 milyon 252 bin lira olmasını öngördü. Bu miktarın 92 milyon lirası milletvekillerine maaş olarak ödenecek. Meclis personelinin maaş gideri ise 240 milyon liraya ulaşıyor. Milletvekillerinin yeni ofis binalarının gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması amacıyla da bütçeye ek ödenek konuldu.

Son Güncelleme: 13.10.2011 11:43
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TürkiyeMilletvekiliTbbmBenzinKıyakJest
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