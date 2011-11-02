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Milletvekili Ucuz Atlattı

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu gece yarısını geçtikten sonra olaylara sahne oldu

Milletvekili Ucuz Atlattı

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu gece yarısını geçtikten sonra olaylara sahne oldu

02 Kasım 2011 Çarşamba 07:57
Milletvekili Ucuz Atlattı
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CUMHURİYET MECLİSİNDE OLAYLI GECE....

CUMHURİYET MECLİSİ Genel kurulunda rekor konuşma yapan TDP Genel başkanı Mehmet Çakıcı'nın 10 saati aşan konuşması sırasında saat 01:00 sıralarında Meclis kanalından da canlı yayında yayınlanan oturumda Çakıcı'ya laf atan UBP Milletvekili Ahmet Zengin'le sözlü tartışma yaşayan TDP Milletvekili Mustafa Emiroğlularına Zengin'in bardak fırlatmasıyla olaylar büyüdü.

Cumhuriyet Meclisi'nde bir ilk...

Cumhuriyet Meclisinde ilk defa yaşanan bu olayda TDP Genel başkanı Mehmet Çakıcı'ya "gevezelik yapma" diye laf atan UBP Milletvekili Ahmet Zengin'le sözlü tartışmaya girip üzerine yürüyen TDP Milletvekili Mustafa Emiroğluları'na Zengin bardak fırlattı.Büyük bir şans eseri fırlatılan bardak Emiroğlularının koluna isabet etti ve sadece yaralanmasına yol açtı.Olaya çok sert tepki gösteren   TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı bardağın başına isabet etmesi halinde öldürücü olacağını ve Zengin'in öldürmeye teşebbüs ettiğini iddia etti.

Olayın ardından birbirine giren Meclis Salonunda milletvekilleri arasında tartışmalar ve yumruklaşmalar yaşandı.Olaylar üzerine Meclis Genel Kuruluna bir süre ara verildi.

Son Güncelleme: 02.11.2011 07:57
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EmiroğlularıAhmet ZenginçakıcıCumhuriyet Meclisiöldürmeye TeşebbüsBardak FırlattıKolundan Yaralandı
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