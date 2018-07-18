Millet can derdinde… O ‘like’ peşinde

ABD’de son günlerde sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf ortalığı birbirine kattı. Twitter’da ‘cankurtaran görevde’ notuyla bir fotoğraf paylaşan genç kadın, kırmızı bikinisiyle deniz kenarında poz veriyor.

Fotoğrafta ilk bakışta herhangi bir detay dikkat çekmezken, dikkatli sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa yaklaştıklarında bir detay fark etti. Kadının poz verdiği sırada suda ellerini havaya kaldırmış birinin batmak üzere olduğu görülüyor.

Pamela kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadının gerçekten cankurtaran olup olmadığı bilinmezken, birçok kullanıcı yine de duruma tepki gösterdi. ‘İşini yapacağına poz vermekle uğraşıyorsun. Orada adam boğuluyor’ şeklinde yorumda bulunanlar, genç kadını mesaj yağmuruna tuttu.