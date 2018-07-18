banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91805
ALTIN
189.887
DOLAR
4.8241
STERLİN
6.2879
EURO
5.6047
Güzelyurt’ta kavga
GÜZELYURT'TA KAVGA
Kız arkadaşını göğüsünden bıçakladı
KIZ ARKADAŞINI GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLADI
Köpek hırsızlığı!
KÖPEK HIRSIZLIĞI
47 yaşında hayatını kaybetti
47 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Millet can derdinde… O ‘like’ peşinde

Sosyal medyada ‘cankurtaran’ pozu veren bir kadının fotoğrafındaki ayrıntı, ortalığı birbirine kattı.

Millet can derdinde… O ‘like’ peşinde

Sosyal medyada ‘cankurtaran’ pozu veren bir kadının fotoğrafındaki ayrıntı, ortalığı birbirine kattı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:19
Millet can derdinde… O ‘like’ peşinde

ABD’de son günlerde sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf ortalığı birbirine kattı. Twitter’da ‘cankurtaran görevde’ notuyla bir fotoğraf paylaşan genç kadın, kırmızı bikinisiyle deniz kenarında poz veriyor.

cankurtaran-twitter4

Fotoğrafta ilk bakışta herhangi bir detay dikkat çekmezken, dikkatli sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa yaklaştıklarında bir detay fark etti. Kadının poz verdiği sırada suda ellerini havaya kaldırmış birinin batmak üzere olduğu görülüyor.

cankurtaran-twitter2

Pamela kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadının gerçekten cankurtaran olup olmadığı bilinmezken, birçok kullanıcı yine de duruma tepki gösterdi. ‘İşini yapacağına poz vermekle uğraşıyorsun. Orada adam boğuluyor’ şeklinde yorumda bulunanlar, genç kadını mesaj yağmuruna tuttu.

cankurtaran-twitter3

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Pazar Yerinde Yangın... 100'den Fazla Tezgah Yandı!
Pakistan'da Pazar Yerinde Yangın... 100'den Fazla Tezgah Yandı!
İnternet Kesintisinin Irak'a Faturası Ağır Oldu!
İnternet Kesintisinin Irak'a Faturası Ağır Oldu!
Afganistan'da DEAŞ, Taliban Kampına Saldırdı… 15 Militan Öldü!
Afganistan'da DEAŞ, Taliban Kampına Saldırdı… 15 Militan Öldü!
Almanya'daki NSU Davası Sanığı Serbest!
Almanya'daki NSU Davası Sanığı Serbest!
"AB'dan Çelik Sektörüne Koruma"
"AB'dan Çelik Sektörüne Koruma"
İran'ın Uranyum Stoku Yaklaşık 950 Ton!
İran'ın Uranyum Stoku Yaklaşık 950 Ton!
Macron'dan Sırbistan'ın AB Üyeliğine “Şartlı Evet“
Macron'dan Sırbistan'ın AB Üyeliğine “Şartlı Evet“
Mısır'dan “Refah Sınır Kapısı Kapatılmadı“ Açıklaması!
Mısır'dan “Refah Sınır Kapısı Kapatılmadı“ Açıklaması!
Beyaz Saray'da Trump'ın basın açıklaması sırasında elektrikler gitti
Beyaz Saray'da Trump'ın basın açıklaması sırasında elektrikler gitti
Çin donanması 2 yeni savaş gemisiyle güç gösterisi yaptı
Çin donanması 2 yeni savaş gemisiyle güç gösterisi yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim