Mikronezya'da Denize İnen Uçakta 4 Yaralı

PAPUA YENİ GİNE’YE AİT YOLCU UÇAĞINDAKİ 47 KİŞİ KURTARILDI

YOLCULARDAN 4'Ü YARALANDI

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya’nın Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'na aktarma için alçaldığı sırada denize inen uçaktaki 47 kişi kurtarıldı, yolculardan 4'ü yaralandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, 36 yolcu ve 11 mürettebatıyla Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'ndan 160 metre uzaklıkta denize iniş yaptı.

PNG’ye ait PX073 sefer sayılı Air Niugini uçağındaki yolcular ve mürettebatın tamamı yardıma gelen botlar tarafından kurtarıldı.

Havalimanı Genel Müdürü Jimmy Emilio, uçağın neden pistte duramayıp denize iniş yaptığı konusunda henüz bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, "Gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz. 36 yolcu ve 11 mürettebat kurtarıldı. Uçak şu anda batıyor.” dedi.

YARALANAN 4 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Air Niugini Genel Müdürü Dominic Kaumu, uçakta yolculardan 4'ünün yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, ‘‘Diğer yolcular otellere yerleştirildi, kısa süre içinde göndereceğimiz uçağı bekliyorlar.’’ diye konuştu.

PNG Kaza Soruşturma Komisyonu, olayı soruşturmak üzere bölgeye uzmanlardan oluşan bir ekip gönderileceğini duyurdu.

Batı Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Mikronezya Federal Devletleri, Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae adlı 4 eyaletten ve 607 adadan oluşuyor.

Başkenti Pohnpei Adası'ndaki Palikir olan Mikronezya’nın en büyük kenti ise Chuuk Adası'ndaki uçağın denize iniş yaptığı Weno şehri. Ekvator bölgesinde 2 bin 700 kilometre karelik alana yayılan ülkede, Dünya Bankası’nın 2016 verilerine göre yaklaşık 105 bin kişi yaşıyor.