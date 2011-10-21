Mihailis Sarris Teminatla Serbest

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesindeki bir evde 13 Ekim gecesi tutuklanan Rum Yönetimi eski Maliye Bakanlarından ve Kıbrıs müzakerelerinde oluşturulan ekonomi komitesi üyelerinden Mihailis Sarris, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhine getirilen 3 davadan 16 Kasım’da başlayacak duruşmalarda yargılanmak üzere 120 bin TL nakdi kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Tutukluluk süresinin dolması üzerine bugün öğleden sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Fügen Ulutekin huzurundaki duruşmaya çıkarılan Sarris ve benzer suçlarla itham edilen 4 kişi aleyhine Ceza Yasası’nın bazı maddeleri uyarınca 3 farklı dava getirildi. Davaların “doğaya aykırı cinsi münasebet”, “gizli ittifak” ve “müstehcen darp” olduğu öğrenildi.

Sarris’le birlikte tutuklanan yaşları 18’den küçük İ.G. (16), O.D. (14) ve M.K. (16) ile Mahmut Başarır (29) ise 5’er bin TL şahsi kefalet imzalayıp serbest kaldı.

Saat 16.10’da başlayan duruşmadan 16.30’da çıkan Sarris ve avukatı Serhan Çınar, Ceza Davaları Mukayyitliği’ne giderek kefalet işlemlerini tamamladı ve ardından yakınlarıyla birlikte Av. Serhan Çınar’ın ofisine yürüdü. Hayli bitkin görünen Sarris, basın açıklama yapmadı.

Savcı Emine Taşkın’ın iddia makamını temsil ettiği davada, çocuk ve genç zanlıları da Av. Öncel Polili savundu. Duruşma, daha önce olduğu gibi basına kapalı yapıldı.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan bazı hukukçular, araştırmacılar, BM görevlileri ve Sarris’in yakınları da gazetecilerle birlikte mahkemedeydi.

CEZA YASASI

Sarris’in tutuklanmasıyla bir süredir kamuoyunda tartışılan Ceza Yasası’nın 171. maddesinde “(a) Doğa kurallarına aykırı olarak herhangi bir kişi ile cinsi münasebette bulunan veya (b) Doğa kurallarına aykırı olarak bir erkeğin kendisi ile cinsi münasebette bulunmasına izin veren herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir” şeklinde düzenleme bulunuyor.

Zanlılara dava açılan 20. madde ise “Suç İşleyenler ve İştirakçiler” başlığını taşıyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Sarris’le ilgili kararının ardından mahkeme avlusunda ilgili çevrelerce yapılan yorumlarda, Sarris’in 16 Kasım’daki duruşmaya katılmayacağı ve bir daha Kuzey Kıbrıs’a geçemeyeceği görüşünü savunanlar kadar, duruşmaya katılıp suçsuzluğunu ispatlamaya ve ardından uluslararası örgüt ve mahkemelere başvuracağı yönünde görüş belirtenler de vardı.