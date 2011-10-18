Mihailis Sarris 2 gün daha tutuklu

Doğaya aykırı cinsel ilişkiye” girdiği iddiasıyla tutuklanan Rum Yönetimi eski Ekonomi bakanı Mihailis Sarris ve 4 kişinin tutukluluk süreleri iki gün daha uzatıldı.

Tutuklanan Mihailis Sarris yanında Mahmut Başarır (29), M.K. (17) İ.G. (16) ile O.D. (14) bu sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Fügen Ulutekin’in huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına Savcı Emine Taşkın, Mihail Saris’in Avukatı Serhan Çınar ve tutuklu gençler adına Avukat Öncel Polili’nin hazır bulunduğu oturum 09.45’de basına kapalı olarak başladı. Saat 11.30’da karar için ara verildi.

Saat 13.00’de karar için yapılan oturum da basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 dakika süren oturumun sonunda 5 zanlı hakkında da 2’şer gün tutukluluk emri verildi.

Dünkü duruşmada Savcılık tutukluluk sürelerinin 8’er gün daha uzatılmasını talep etmiş, savunma avukatları ise bu duruma karşı çıkmıştı.

Dün mahkemeye çıkarılan diğer iki kişinin Mihailis Saris olayıyla bağlantısı olmadığı, ancak “Doğaya aykırı cinsel ilişki” suçlamasıyla ayrı davada yargılanacakları da öğrenildi.

BM Görevlisi Andrii Sachavu, yanında Güney Kıbrıs’tan bazı hukukçular ve Mihailis Saris’in yakınları da bugünkü duruşmayı izlemek üzere mahkemeye gelenler arasındaydı.