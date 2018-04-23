Midilli'de sığınmacılara saldırı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir süredir oturma eylemi yapan Afgan sığınmacıların, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Yunan haber ajansı ANA-MPA'ya göre, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu grup, Ada'nın ana meydanı Sapfus'ta yaklaşık 5 gündür gösteri yapan sığınmacılara saldırdı.

Gece boyunca devam eden olaylarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları meydandan çıkarmak amacıyla havai fişek, taş ve cam şişeler atan gruba, polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

"Diri diri yakın" şeklinde slogan atan göstericiler, polisin müdahalesinin ardından çevredeki çöp konteynırlarını ateşe verdi. Olaylarda çok sayıda sığınmacının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayların ardından meydan boşaltılırken, Moria sığınmacı kampının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Avrupa Birliği (AB) ile göçmen mutabakatı kapsamında iltica talepleri sonuçlanana dek Ada'da tutulan sığınmacıların sayısı 9 bine yaklaşıyor. Barınma kapasitesinin yetersiz olması ve kötü yaşam koşulları birçok sivil toplum kuruluşu tarafından tepkiyle karşılanıyor.