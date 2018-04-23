Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
174.617
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7057
EURO
4.9845
LTB, 175 iş yeri denetledi
LTB, 175 İŞ YERİ DENETLEDİ
Yiğitler’de yangın
YİĞİTLER'DE YANGIN
Cankurtaran bulundurmadan plaj işletmek
CANKURTARAN BULUNDURMADAN PLAJ İŞLETMEK
Telefon hırsızı yakalandı
TELEFON HIRSIZI YAKALANDI
banner256
Flaş Haber
Burnunu kırdı
Kapat

Midilli'de sığınmacılara saldırı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir süredir oturma eylemi yapan Afgan sığınmacıların, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Midilli'de sığınmacılara saldırı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir süredir oturma eylemi yapan Afgan sığınmacıların, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:07
Midilli'de sığınmacılara saldırı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir süredir oturma eylemi yapan Afgan sığınmacıların, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Yunan haber ajansı ANA-MPA'ya göre, aralarında aşırı sağ parti üyelerinin de bulunduğu grup, Ada'nın ana meydanı Sapfus'ta yaklaşık 5 gündür gösteri yapan sığınmacılara saldırdı.

Gece boyunca devam eden olaylarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları meydandan çıkarmak amacıyla havai fişek, taş ve cam şişeler atan gruba, polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

banner223
"Diri diri yakın" şeklinde slogan atan göstericiler, polisin müdahalesinin ardından çevredeki çöp konteynırlarını ateşe verdi. Olaylarda çok sayıda sığınmacının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayların ardından meydan boşaltılırken, Moria sığınmacı kampının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Avrupa Birliği (AB) ile göçmen mutabakatı kapsamında iltica talepleri sonuçlanana dek Ada'da tutulan sığınmacıların sayısı 9 bine yaklaşıyor. Barınma kapasitesinin yetersiz olması ve kötü yaşam koşulları birçok sivil toplum kuruluşu tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Son Güncelleme: 23.04.2018 14:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kore, Kuzey'e Yönelik Propaganda Yayınını Durdurdu
Güney Kore, Kuzey'e Yönelik Propaganda Yayınını Durdurdu
Kuzey Kore'deki Trafik Kazasında 36 Kişi Öldü
Kuzey Kore'deki Trafik Kazasında 36 Kişi Öldü
İsrail Güçlerinden Kudüs'teki Gösterilere Müdahale
İsrail Güçlerinden Kudüs'teki Gösterilere Müdahale
Belçika'da Geçen Yıl 618 Sığınmacı Çocuk Kayboldu
Belçika'da Geçen Yıl 618 Sığınmacı Çocuk Kayboldu
Nikaragua'da Emeklilik Reformu İptal Edildi
Nikaragua'da Emeklilik Reformu İptal Edildi
Türkiye seçimlerine engel!
Türkiye seçimlerine engel!
Kuzey Kore’de otobüs faciası: 36 ölü!
Kuzey Kore’de otobüs faciası: 36 ölü!
Gazzeli Mühendisler, Dalga Enerjisinden Elektrik Üretecek!
Gazzeli Mühendisler, Dalga Enerjisinden Elektrik Üretecek!
İsveç'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlamasına 10 Bin Kişi Katıldı!
İsveç'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlamasına 10 Bin Kişi Katıldı!
"Yunanistan’dan Açıklama"
"Yunanistan’dan Açıklama"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim