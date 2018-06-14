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Michelin Yıldızlı Hint Şeften Müslümanları Hedef Alan Açıklama

Ankara, 14 Haziran 18 (.): Twitter hesabında Müslümanların binlerce yıldır Hinduları

Michelin Yıldızlı Hint Şeften Müslümanları Hedef Alan Açıklama

Ankara, 14 Haziran 18 (.): Twitter hesabında Müslümanların binlerce yıldır Hinduları

14 Haziran 2018 Perşembe 12:44
Michelin Yıldızlı Hint Şeften Müslümanları Hedef Alan Açıklama

Ankara, 14 Haziran 18 (.): Twitter hesabında Müslümanların binlerce yıldır Hinduları "terörize ettiği" paylaşımını yapan Michelin yıldızlı Hint şef işten atıldı.
BBC\'nin haberine göre, şef Atul Kocchar, hafta sonu Twitter hesabından Hint aktris Priyanka Chopra\'yı hedef alan paylaşımında, "İki bin aşkın süredir İslam\'ın terörize ettiği Hinduların hassasiyetlerine saygı duymadığını görmek üzücü. Yazıklar olsun sana." yorumunu yaptı.
Kocchar, bu paylaşımı üzerine Dubai\'de JW Marriott Marquis Oteli\'ndeki işinden atıldı.
Michelin yıldızlı şef, daha sonra söz konusu paylaşımını silerek, "birçok kişiyi inciten yorumundan ötürü çok pişman olduğunu" dile getirdiği yeni bir paylaşımda bulundu.
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Hint aktris Priyanka Chopra, bir süredir ABD\'de yayınlanan Quantico dizisinin ana karakteri Alex Parrish\'in bir terör saldırısını önlediği bölüm nedeniyle sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalıyor.
Dizinin ay başında yayınlanan bölümünde Chopra\'nın canlandırdığı Alex Parrish karakteri, Keşmir hakkındaki bir zirveden önce Pakistanlılar tarafından planlanmış görünen terör saldırısının gerçek planlayıcılarının Hint milliyetçiler olduğunu keşfediyor.
Chopra, sosyal medyada uğradığı saldırılar üzerine Twitter hesabında, istemeyerek böyle bir rahatsızlığa yol açtığı için "çok üzgün" olduğu paylaşımını yapmıştı.
(AA/TUĞ/ÖK)
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