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Michael Jackson\'ın 45 Derecelik Duruşunun Sırrı Çözüldü

Ankara, 24 Mayıs 18 (.): Pop efsanesi Michael Jackson\'ın 30 yıl önce SmoothCriminal şarkısı eşliğinde dans ederken düşmeden 45 derece öne eğilmesinin sırrı çözüldü.

Michael Jackson\'ın 45 Derecelik Duruşunun Sırrı Çözüldü

Ankara, 24 Mayıs 18 (.): Pop efsanesi Michael Jackson\'ın 30 yıl önce SmoothCriminal şarkısı eşliğinde dans ederken düşmeden 45 derece öne eğilmesinin sırrı çözüldü.

24 Mayıs 2018 Perşembe 12:44
Michael Jackson\'ın 45 Derecelik Duruşunun Sırrı Çözüldü


Ankara, 24 Mayıs 18 (.): Pop efsanesi Michael Jackson\'ın 30 yıl önce SmoothCriminal şarkısı eşliğinde dans ederken düşmeden 45 derece öne eğilmesinin sırrı çözüldü.

Hint nörocerrahların bir buçuk yıl süren çalışmasının sonuçları "Journal of Neurosurgery" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

Hindistan\'daki Tıbbi Eğitim ve Araştırma Enstitüsünde (PGIMER) görevli 3 nörocerrah tarafından yürütülen araştırma, hareketin, pop yıldızının sahneye mıhlanmış bir pozisyonda kalmasını destekleyen özel tasarım ayakkabı ile Jackson\'ın güçlü tendonlarının birleşimi olduğunu gösterdi.

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Nishant S. Yagnick, ManjulTripathi ve SandeepMohindra\'nın "Michael Jackson, Omurga Biyomekanikleri Anlayışımıza Nasıl Meydan Okudu?" başlıklı çalışmasında, en güçlü ve eğitimli dansçıların bile dik duruşla maksimum 25 ila 30 derece öne eğilebileceğine işaret edildi.

Araştırmada, Jackson\'ın ayakkabısının topuğundaki üçgen şeklinde boşluğa, doğru zamanda sahneye çıkan çivi benzeri bir malzemenin yerleşiyor olabileceği, bunun şarkıcının limitleri zorlayarak öne eğilmesi için fazladan güç kazanmasını sağlayabileceği belirtildi.

Nörocerrahlar, ayakkabıya rağmen bu hareketin "çok güçlü spinalmüsküler ve alt ekstremite itişim kasları" olmadan başarılamayacağının altını çizdi..

(AA/ID/ÖK)
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