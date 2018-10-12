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Michael Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

Michael Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

12 Ekim 2018 Cuma 06:18
Michael Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

ABD'NİN GÜNEYDOĞUSUNDA ETKİLİ OLAN MİCHAEL KASIRGASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E ÇIKTI  ALABAMA, GEORGİA VE FLORİDA EYALETLERİNDE YAKLAŞIK 800 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Florida eyaletine bağlı Gadsden kenti Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Georgia eyaletinin Seminole kentinde, üzerine ağaç devrilen bir çocuk yaşamını yitirmişti.  

Dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgası saatte 80 kilometre hızla etkili oluyor. 

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunun tropik kasırganın etkisi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca, Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi uyarısı yapıldı. 

Kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı. 

1992'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KASIRGA

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor. 

Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 12.10.2018 09:30
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