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Michael Kasırgası ABD'de 13 Can Aldı

Michael Kasırgası ABD'de 13 Can Aldı

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:42
Michael Kasırgası ABD'de 13 Can Aldı

TROPİK FIRTINAYA DÖNÜŞEN KASIRGA NEDENİYLE ABD'NİN 4 EYALETİNDE TOPLAM 13 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
 

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve önceki gün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamalarda, kasırga ve yol açtığı su baskınları nedeniyle ABD'nin 4 eyaletinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Buna göre, Virginia'da 5, Florida'da 4, Kuzey Carolina'da 3, Virginia'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıkladı.
1992'den Bu Yana En Şiddetli Kasırga

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.
 

Son Güncelleme: 13.10.2018 10:07
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