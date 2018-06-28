Mıchael Jackson’ın Babası Joe Jackson Hayatını Kaybetti!



Pop müziğin efsanesi Michael Jackson'ın ve babası Joe Jackson 89 yaşında hayata veda etti.Las Vegas’taki bir hastanede yaşamını yitiren Joe uzun süredir hasta olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi. Jackson iki sene önce 87'inci yaş gününü kutlarken tatil için gittiği Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde kalp krizi geçirmişti.



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Joe Jackson, beş çocuğuyla kurduğu “Jackson 5” grubunun aynı zamanda menejerliğini yapmış ve onları müzik dünyasına kazandıran isim olmuştu.



1928 doğumlu Joe Jackson Gary Indiana'da bir demir fabrikasında çalışırken müzikle ilgileniyordu.Baba Jackson işe gittiği sırada çocukları babasının müzik aletlerini gizlice çalıyor ve kendilerini giderek geliştiriyorlardı. Baba jackson çocuklarının bu kabiliyetini keşfettikten sonra onlarla birlikte çalışmaya başladı ve 1966 yılında Michael Jackson'ın 6 yaşındayken solisti olduğu Jackson 5 grubunu kurdu.



Jackson 5 grubu kısa sürede şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve 1960 ve 70'li yıllara damgasını vurdu. Kardeşleriyle birlikte aynı zamanda solo albümler çıkaran Michael Jackson tüm zamanların en başarılı pop müzik sanatçısı oldu. Michael Jackson'ın yanı sıra Janet Jackson ve La Toya Jackson da Joe Jackson'ın menerjerliğini yaptığı ve müzik dünyasında başarılı olan diğer çocukları oldu.



Michael Jackson bir röportajında babasının bir müzik dahisi olduğunu ancak provalar ve diğer zamanlarda kendisine çok zalimce davrandığı için onu sevmediğini söylemişti. Michael Jackson babasından kemerle dayak yediğini yıllar sonra itiraf etmişti.



