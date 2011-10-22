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Michael Jackson ölmeden önce bunları yapmış olamaz

2009 yılında ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan Michael Jackson’ın ölümünün ardından görülmeye...

Michael Jackson ölmeden önce bunları yapmış olamaz

2009 yılında ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan Michael Jackson’ın ölümünün ardından görülmeye...

22 Ekim 2011 Cumartesi 10:56
Michael Jackson ölmeden önce bunları yapmış olamaz
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2009 yılında ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan Michael Jackson’ın ölümünün ardından görülmeye başlanan davasında dün duruşmalara devam edildi.Öldüğünde midesinde bir sürü ilaçtan başka hiçbir şey olmayan pop yıldızını öldürenin doktoru mu yoksa kendi ilaç bağımlılığı mı olduğu tartışılıyordu.

Dünkü duruşmada uzman olarak görüşlerine tanıklık edilen Dr. Steven Shafer, Jackson’ın doktoru Conrad Murray’nin “Jackson kendisine anestezik ilaçlar verdi” yönündeki iddiasına tamamen karşı çıktı. Bunun “delilik” olduğunu söyleyen Shafer, Jackson’un daha önce aldığı ilaçlar yüzünden uyuya kaldığını ve bu durumda da kendisine iğne ile bir şeyler enjekte etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Shafer ayrıca Dr. Murray’in ünlü yıldıza, polise açıkladığından çok daha fazla dozda sedatif içerikli ilaç verdiğini ve Jackson’ın bu ilaçlar yüzünden oldukça sersemlemiş olduğunu, bu kadar sersemlemişken de kendisine damar yolu açarak başka bir ilaç verecek durumda olmadığını açıkladı. Dr. Murray lehine tanıklık eden Dr. Paul White ise Jackson’ın bir şişe ilacı içtiğini söyleyerek savunma yaptı.

Dr. Murray ise Jackson’ı öldürmediğini ve tamamen suçsuz olduğunu açıkladı.

 

Son Güncelleme: 22.10.2011 10:56
Anahtar Kelimeler:
ölümİlaçMichaelJacksonDava
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