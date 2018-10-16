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Metropolit Hılarıon: “Fener Rum Patrikhanesi İle Tüm İletişimi Kesme Kararı Aldık. Bu Karara Mecbur Kaldık“

Metropolit Hılarıon: “Fener Rum Patrikhanesi İle Tüm İletişimi Kesme Kararı Aldık. Bu Karara Mecbur Kaldık“

16 Ekim 2018 Salı 07:48
Metropolit Hılarıon: “Fener Rum Patrikhanesi İle Tüm İletişimi Kesme Kararı Aldık. Bu Karara Mecbur Kaldık“

RUSYA ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN FENER RUM PATRİKHANESİ İLE İLİŞKİLERİ KESME KARARI
 

Rusya Ortodoks Kilisesi, Ukrayna kilisesinin bağımsızlık başvurusunu kabul etmesi nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı.
Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Rus Ortodoks Kilisesi Meclisi tarafından Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kilisesinin bağımsızlık başvurusunu kabul etmesine yönelik kararını ele aldıklarını belirten Hilarion, "Gerçekleştirdiğimiz toplantıda Fener Rum Patrikhanesi ile tüm iletişimi kesme kararı aldık. Bu karara mecbur kaldık ancak Fener Rum Patrikhanesinin attığı adımlar nedeniyle başka bir karar almamız da mümkün değildi." diye konuştu.
Fener Rum Patrikhanesi, geçen hafta yaptığı toplantının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.
Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti.
Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti. 
Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesi'nin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti.
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 11:28
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