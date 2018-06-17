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Metroda Durağında Jiletle Bacaklarını Tıraş Eden Kadın Pes Dedirtti!

ABD'deki Times Meydanı metro durağında bir kadın çantasından bir jilet çıkarttı ve bacağındaki tüyleri aldı. Kimseye aldırış etmeyen kadının görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Metroda Durağında Jiletle Bacaklarını Tıraş Eden Kadın Pes Dedirtti!

ABD'deki Times Meydanı metro durağında bir kadın çantasından bir jilet çıkarttı ve bacağındaki tüyleri aldı. Kimseye aldırış etmeyen kadının görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

17 Haziran 2018 Pazar 14:02
Metroda Durağında Jiletle Bacaklarını Tıraş Eden Kadın Pes Dedirtti!

Metroda Durağında Jiletle Bacaklarını Tıraş Eden Kadın Pes Dedirtti!

ABD'deki Times Meydanı metro durağında bir kadın çantasından bir jilet çıkarttı ve bacağındaki tüyleri aldı. Kimseye aldırış etmeyen kadının görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

ABD'nin en turistik kentlerinden olan New York taki metroda dün akşam yolculuk edenler eşi benzeri görülmemiş bir olaya tanıklık etti. Manhattan'daki Times Meydanı metro durağında bir kadın çantasından bir jilet çıkarttı ve bacağındaki tüyleri aldı.

METRO DURAĞINDA ÇANTASINDAN JİLET ÇIKARDI

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Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve binlerce insanın izlediği video uluslararası basında da geniş yer buldu. Videoda bir kadın Times Meydanı metro durağında çantasından bir jilet çıkarırken görülüyor.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN BACAĞINDAKİ KILLARI KESTİ

Kadın etrafındakilere aldırmadan bacağına tıraş kremi sürdükten sonra jilet ile bacağındaki tüyleri kesiyor.

HAVUZDA TÜYLERİNİ ALAN KADIN TARTIŞMA YARATMIŞTI

Geçen hafta sosyal medyada başka bir kadının görüntüleri hızla yayılmış ve büyük bir tartışma başlatmıştı. Havuzda yüzen insanların yanında ayaklarını suya sokan bir kadın bacaklarındaki tüyleri suyun yardımıyla alırken görüntülenmişti.

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