Metro Rayında Sevişip Selfie Çektiler





NTV'de yer alan habere göre, çılgın çift, cinsel ilişkiye girdikleri anın fotoğraflarını çekerek, internette paylaştı. İnternetten paylaşılan fotoğraflar Rus haber portallarında yer alınca yetkililer zor durumda kaldı.



Rus metro yetkilileri, çiftin metroya nasıl girdiklerini araştırıyor. Yetkililer metrodaki havalandırma girişlerini kontrol ederek, ek önlemler aldı.



Moskova metrosunda çalışan bir yetkili ise, rayların üzerinde cinsel ilişkiye giren çiftin, metroda sadece acil durumlarda kullanılan rayların üzerinde bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti.



Haberde, Moskova metrosunda her 30 saniyede bir trenin hareket ettiği de belirtildi.



Geçtiğimiz yıl raylar üzerinde cinsel ilişkiye giren Ukraynalı çiftin fantezisi trajediyle sonuçlanmıştı. Cinsel ilişki sırasında trenin altında kalan kadın feci şekilde can verirken, erkek de iki bacağını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 13.12.2014 13:03