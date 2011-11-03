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Metris tutukluları serbest kalacak

Futbolda şike soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan spor adamlarına bayram müjdesi!

Metris tutukluları serbest kalacak

Futbolda şike soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan spor adamlarına bayram müjdesi!

03 Kasım 2011 Perşembe 13:08
Metris tutukluları serbest kalacak
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Şiddet yasasının değişmesi için imzalar atılmaya başlandı. En geç 15 güne kadar bu yasa değişir. İlginç bir bilgiydi... Konunun üzerine gittim. Doğruydu.

Peki ne gibi değişiklikler olacaktı?

Şöyle: Malumunuz, 6222 sayılı mevcut yasada şike yapan kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İşte yeni değişiklikle bu süre 1 ile 3 yıl arasına inecek. Haliyle şike iddiasına adı karışmış kişiler için son derece sevindirici bir haber bu...

Bu kadar da değil...

Şikeye teşebbüsün cezası ise 6 ay ile 18 ay arası olacak. Başka? Teşvik primi vermek yine suç kapsamında tutulacak... Cezası mı? 1 ay ile 3 ay arası... Şimdi sorabilirsiniz, bu değişikliğin açılımı nedir?

Şudur: Hukuk sistemimizde 2 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebiliyor ve para cezasına çevrilebiliyor. Yasada yapılacak bu değişiklik sonrası onlarca kişi çok kısa bir süre sonra özgürlüğüne kavuşabilecek.

Özellikle cezaevinde bulunan kişiler için bayram müjdesi diyebiliriz buna...

Son Güncelleme: 03.11.2011 13:08
Anahtar Kelimeler:
AzizYıldırımBAŞKANFbBayramMetrisşikei Tutuklu
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