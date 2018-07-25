Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal mesaj

Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile sevgilisi Türk yazar Metin Hara'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor. Metin Hara sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı

Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı tam gaz devam ediyor. İşleri nedeniyle bir süre ayrı kalan çift, tekrar bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından sevgilisi Adriana Lima'nın kapı önünde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Metin Hara paylaşımına şu notu düştü:

"Yağmur yağdığında kendi parıltınızla gökkuşağını yaratın"

Metin Hara'nın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.