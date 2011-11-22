Mesut Perde'de Yangın. Şirket Sahibi Mesur Ayar Hastahaneye Kaldırıldı.

Ortaköy ışıklarının yanında bulunan Mesut Perde isimli işyerinde bugün sabah saat 8:00 dolaylarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın söndürme çalışmaları devam ederken işyerinde dumandan zehirlenen bazı çalışanlarla şirket sahipleri hastahaneye kaldırıldı.

Mesut Ayar hastahanede tedavi altında.

Aynı zamanda Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı da olan Mesut Perde direktörü Mesut Ayar fenalaşarak hastahaneye kaldırıldı.

Yangın Tüp Patlamasından Mı?

Kıbrıs Manşet muhabirinin konuyla ilgili yaptığı araştırma sonucu yangının tüp patlamasından olabileceği öğrenildi.