Mesut Özil sahaya kaptan çıktı

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ırkçılık olayları nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e kulübü Arsenal'den büyük bir destek geldi.

İngiliz ekibi PSG maçında kaptanlık pazubandının Mesut Özil'e verdi



Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında oynanan maçta Arsenal ile PSG, Singapur'da karşı karşıya geldi. Maç öncesinde adeta Mesut Özil rüzgarı esti.



SAHAYA KAPTAN ÇIKTI, HAKEM İMZA İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde ırkçılığa maruz kaldığı için Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut, Fransız ekibi PSG ile oynanan maça kaptan olarak çıktı. Karşılaşma öncesinde Mesut Özil'e ise büyük ilgi vardı. Bu ilgi sadece taraftarlarla da kısıtlı kalmadı.









Maçın hakemi karşılaşma öncesinde koridorda sahaya kaptan olarak çıkacak olan Mesut'a sarı kartını imzalattı.







MESUT, PSG AĞLARINI SARSTI

Yıldız futbolcu Mesut Özil, son zamanlarda yaşadığı zor günlerin ardından PSG karşısında sahalara golle döndü. 13. dakikada sahneye çıkan Mesut, Arsenal'ı 1-0 öne geçirdi.