Mesut Özil milli takımı bıraktı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendisine gösterilen ırkçı yaklaşımlar ve saygısız tepkiler yüzünden Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil kendisine gösterilen ırkçı saldırılar nedeni ile Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı.



'IRKÇILIK İLE SAYGISIZLIK HİSSEDİYORUM'



Konu ile ilgili açıklama yapan Mesut Özil 'Almanya için yaptıklarım unutuldu. Bana karşı olan olan tutumları, Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu. Irkçılığı kabul edemem. Artık Almanya milli takımında oynamak istemiyorum.



'ALMANYA MİLLİ FORMASINI GİYMEK İSTEMİYORUM'



Almanya formasını bu zamana kadar büyük bir gurur ve heyecanla giyerdim. Bu kararı alırken zorlandım. Çünkü Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi ortaya koydum. Ancak artık Almanya'nın milli formasını giymek istemiyorum. Artık yeter!



'BENİM ADIMI POLİTİK PROPAGANDAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER'



Benim adımı bencilce politik propagandaya dönüştürdüler. Ben bu yüzden futbol oynamıyorum. Bana karşı saygısız davranışları arkama yaslayıp izleyecek değilim.' ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN İLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU



Türk asıllı Alman futbolcu Özil , Başkan Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde çektirdiği fotoğraf nedeniyle Alman taraftarlar tarafından hedef tahtasına konulmuştu. Ağır eleştirilere maruz kalan Özil, Dünya Kupasında da başarısız bir performans ortaya koydu.





