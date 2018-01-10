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MESLEĞİ İLE DALGA GEÇİNCE 88 YERİNDEN BIÇAKLADI

MESLEĞİ İLE DALGA GEÇİNCE 88 YERİNDEN BIÇAKLADI

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:47
MESLEĞİ İLE DALGA GEÇİNCE 88 YERİNDEN BIÇAKLADI
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Evgeny Markov isimli adam, sevgilisi Rus sporcu Irina Kozlova'yı kendisine güldüğü gerekçesiyle 88 yerinden bıçaklayarak öldürdü

34 yaşındaki Irina Kozlova isimli Rus, sevgilisi tarafından 88 kere bıçaklanarak öldürüldü. Rus kayakçı ve snowboard sporcusu Irina Kozlova’yı öldüren Evgeny Markov isimli adam, cinayetin sebebi olarak kadının kendisiyle dalga geçmesini gösterdi.

KENDİSİNE GÜLÜNCE UNUTMADI
Oto yıkamacıda çalışan Evgeny Markov, sevgilisine işadamı olduğunu söylemişti. Adamın gerçek işini öğrenen Rus kayakçı, sevgilisi ile dalga geçince Evgeny Markov bunu unutmadı. Kendisine gülündüğü için canice bir plan yapan adam, sevgilisine romantik bir sürpriz yaptığını söyleyerek en sevdikleri yere gidip onu beklemesini istedi.

“SANA SÜRPRİZİM VAR” DEDİ
34 yaşındaki kadının yanına gelen adam, arabasında bekleyen sevgilisinin gözlerini kapatmasını istedi. Kendisine yapılacak sürprizi bekleyen kadın arka arkaya gelen bıçak darbeleri ile sarsıldı. 88 bıçak darbesi ile kadını feci şekilde öldüren adam arabadan çıkıp olay yerinden uzaklaştı. Irina’nın kanlar içindeki vücudu Sibirya’daki Ust-Mana köyündeki arabasında bulundu.

Rus sporcu yakın zamanda boşanmış, kısa bir süre sonra da Evgeny Markov ile sevgili olmuştu. 34 yaşındaki adam bir restoranda akşam yemeği yerken gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 10.01.2018 14:49
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