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Mescid-i Aksa’da Gergin Gün

Mescid-i Aksa’da Gergin Gün

25 Eylül 2018 Salı 11:12
Mescid-i Aksa’da Gergin Gün

İSRAİL POLİSİ EŞLİĞİNDEKİ 420 FANATİK YAHUDİ MESCİD-İ AKSA’YA BASKIN DÜZENLEDİ

FANATİK YAHUDİLER, HAREM-İ ŞERİF’İN İÇİNDE İSRAİL ULUSAL MARŞINI YÜKSEK SESLE OKUYARAK, MÜSLÜMANLARI PROVOKE ETTİ

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA’NIN 3 ÇALIŞANINI GÖZALTINA ALDI


Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı’nın ikinci günü fanatik Yahudiler tarafından baskın düzenlenen Mescid-i Aksa’da gergin bir gün yaşanıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sukot (Çardaklar) Bayramı’nın ikinci günü münasebetiyle 420 fanatik Yahudi’nin İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “Tapınak İçin Öğrenciler” adlı fanatik Yahudi derneği üyesi bazı Yahudiler’inMescid-i Aksa’nın avlusunda İsrail’in ulusal marşı HaTikva’yı yüksek sesle okudukları ifade edilerek, söz konusu davranışla Harem-i Şerif cemaatinin provoke edildiği kaydedildi. 

Öte yandan, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın içinde bulunan Kubbetu's Sahra Camisi'nin üstünde çalıştıkları sırada Harem-i Şerif İmar Komitesi’nin 3 çalışanını gözaltına aldığı ifade edildi. 

Fanatik Yahudilerin baskınları sırasından Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’in de hazır bulunduğu ve eylemlerini gözlemlediği belirtilen açıklamada, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip’in de İsrail polisine tepki gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm bu yaşananlardan dolayı Mescid-i Aksa’da gergin bir gün yaşandığı belirtildi. 

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'teki eylemlerine ve Talmudik ayinlerine göz yumduğu uyarısında bulunmuştu.

Dün başlayan ve bir hafta sürecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

YAHUDİLERİN BASKINLARI 2003'TE BAŞLADI

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.


Son Güncelleme: 25.09.2018 14:21
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