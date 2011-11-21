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Merkez Bankası'nın Nisan Haziran Raporu Yayınlandı

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.93 oranında artarak 413 bin kişiden 454 bin kişiye ulaştı

Merkez Bankası'nın Nisan Haziran Raporu Yayınlandı

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.93 oranında artarak 413 bin kişiden 454 bin kişiye ulaştı

21 Kasım 2011 Pazartesi 11:26
Merkez Bankası'nın Nisan Haziran Raporu Yayınlandı
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KKTC Merkez Bankası, bankacılık sektörü, ithalat - ticaret dengesi ve kamu maliyesine ilişkin değerlendirmeler içeren Nisan - Haziran dönemini kapsayan 3 aylık raporunu yayınladı.

Rapora göre, bankacılık sektörü aktif toplamı, Haziran 2011 itibariyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 5.08 oranında artarak 9.102 milyon TL seviyesine ulaştı. Brüt krediler 2011 yılının ikinci çeyreğinde Mart 2011 sonuna göre yüzde 5.5, bir önceki yol sonuna göre ise yüzde 8.15 oranında artarak 5.117 milyon TL’ye ulaştı.

Kamu maliyesinin bütçe gelirleri, 2011 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artarak, 1.252 milyon TL’den 1.340 milyon TL’ye yükseldi. İncelenen dönemde bütçe giderleri ise yüzde 9.29 oranında artarak 1.123 milyon TL’den 1.216 milyon TL’ye çıktı.

Mart 2011 sonunda 54.5 milyon TL olan KKTC ihracatı, bir önceki döneme göre yüzde 25.87 oranında artarak Haziran 2011 sonunda 68.6 milyon TL seviyesine yükseldi.

Öte yandan 2011 yılı ilk yarısında KKTC’ye gelen yabancı yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.93 oranında artarak 413 bin kişiden 454 bin kişiye ulaştı.

Son Güncelleme: 21.11.2011 11:26
Anahtar Kelimeler:
RaporMerkez BankasıNisanHaziran
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