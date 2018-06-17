Merkel’i Türkiye modeli kurtaracak

Almanya'da hükümeti düşürme noktasına getiren mülteci krizi Merkel'i zor durumda bıraktı. Merkel krizden Türkiye modeliyle kurtulmak istiyor.

Başbakan Angela Merkel’in mülteci polikası,Almanya'da koalisyon hükümetini ciddi bir krizin eşiğine getirdi.



Merkel’le Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında eskiye dayanan mülteci tartışmasının yeniden patlaması sonrasında, Hristiyan Birlik partileri CDU ve CSU’nun arasındaki ortaklığın kopma noktasına geldiği belirtildi.



Gelişmeler, Seehofer'in başka Avrupa ülkeleri üzerinden giriş yaparak, daha sonra Almanya’ya ulaşan mültecilerin sınırdan geri çevrilmesi planı konusunda yaşanan anlaşmazlıkla başladı.



"TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMA MERKEL'İ KURTARACAK MI"

