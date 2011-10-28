Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Merkel'e baba benzetmesi

Euro Bölgesi'ni kurtarmak için bütün isteklerini AB üyesi ülkelerin liderlerine kabul ettiren....

Merkel'e baba benzetmesi

Euro Bölgesi'ni kurtarmak için bütün isteklerini AB üyesi ülkelerin liderlerine kabul ettiren....

28 Ekim 2011 Cuma 13:19
Merkel'e baba benzetmesi
banner238

Euro Bölgesi'ni kurtarmak için bütün isteklerini AB üyesi ülkelerin liderlerine kabul ettiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Baba" filmindeki Don Corleone'ye benzetildi.

Merkel'e 'Baba' benzetmesi Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Baba" filmindeki Don Corleone'ye benzetildi. Euro Bölgesi'ni kurtarmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB liderleri toplantısına Almanya Başbakanı Angela Merkel damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi yanına alan Merkel, euroyu kurtarmak için hazırlanan ikinci kurtarma paketini AB liderlerine kabul ettirdi.

TUSK, MERKEL'İN ELİNİ ÖPTÜ Euroyu kurtarma paketi üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra AB dönem başkanlığı yapan Polanya'nın Başbakanı Donald Tusk'ın, Merkel'in elini saygıyla öpmesi, ünlü "The Godfather" filmini akla getirdi. Almanya'nın en yüksek trajlı gazetesi Bild, Tusk'ın Merkel'in elini öpmesini "The Godfather" filminde bütün mafya babalarının sıraya girerek Marlon Brando'nun elini öpmesine benzetti.

Haberde, Merkel'in bastırması sonucu Euro Bölgesi için ikinci bir ek kurtarma paketi hazırlandığı belirtildi. Ek kurtarma paketine göre, Euro Bölgesi'nin kamu kaynaklarından Yunanistand'a 2014 yılına kadar 100 milyar euro aktarılacak.

YUNANİSTAN'IN BORÇLARI SİLİNİYOR Mali İstikrar Fonu'nun güçlendirilmesi için eldeki kaynakların 440 milyar eurodan 1 trilyon euroya çıkarılması öngörülüyor. Buna ek olarak, özel bankalar Yunanistan'ın kendilerine olan borçlarının yüzde 50'sini silecek. MERKEL'E NAZİ BENZETMESİ Yunanistan'da tasarruf tedbirlerini protesto eden eylemcilerin Almanya Başbakanı Merkel'e tepkileri ise devam ediyor. Yunan eylemciler, Merkel'i Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetti. Merkel'i Hitler'e benzeten posterler ve afişler basıldı.

Son Güncelleme: 28.10.2011 13:19
Anahtar Kelimeler:
EuroABBölgesiMerkelBaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim