Euro Bölgesi'ni kurtarmak için bütün isteklerini AB üyesi ülkelerin liderlerine kabul ettiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Baba" filmindeki Don Corleone'ye benzetildi.

Merkel'e 'Baba' benzetmesi Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Baba" filmindeki Don Corleone'ye benzetildi. Euro Bölgesi'ni kurtarmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB liderleri toplantısına Almanya Başbakanı Angela Merkel damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi yanına alan Merkel, euroyu kurtarmak için hazırlanan ikinci kurtarma paketini AB liderlerine kabul ettirdi.

TUSK, MERKEL'İN ELİNİ ÖPTÜ Euroyu kurtarma paketi üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra AB dönem başkanlığı yapan Polanya'nın Başbakanı Donald Tusk'ın, Merkel'in elini saygıyla öpmesi, ünlü "The Godfather" filmini akla getirdi. Almanya'nın en yüksek trajlı gazetesi Bild, Tusk'ın Merkel'in elini öpmesini "The Godfather" filminde bütün mafya babalarının sıraya girerek Marlon Brando'nun elini öpmesine benzetti.

Haberde, Merkel'in bastırması sonucu Euro Bölgesi için ikinci bir ek kurtarma paketi hazırlandığı belirtildi. Ek kurtarma paketine göre, Euro Bölgesi'nin kamu kaynaklarından Yunanistand'a 2014 yılına kadar 100 milyar euro aktarılacak.

YUNANİSTAN'IN BORÇLARI SİLİNİYOR Mali İstikrar Fonu'nun güçlendirilmesi için eldeki kaynakların 440 milyar eurodan 1 trilyon euroya çıkarılması öngörülüyor. Buna ek olarak, özel bankalar Yunanistan'ın kendilerine olan borçlarının yüzde 50'sini silecek. MERKEL'E NAZİ BENZETMESİ Yunanistan'da tasarruf tedbirlerini protesto eden eylemcilerin Almanya Başbakanı Merkel'e tepkileri ise devam ediyor. Yunan eylemciler, Merkel'i Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetti. Merkel'i Hitler'e benzeten posterler ve afişler basıldı.