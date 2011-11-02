Merkel'e 6 milyar Euro'yu sordu

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Almanya ile ortak mücadele isteyen Başbakan Erdoğan, terör örgütü yandaşlarının Almanya'da 6 milyar Euro toplayarak, PKK'ya destek verdiğini söyledi.

Alman basınından Erdoğan'a ağır suçlama Erdoğan: Bize atmadığı golle havalara uçuyoruz. Almanya'ya iş gücü anlaşmasının 50. yıldönümü dolayısıyla bu ülkede bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak bir basın toplantısı yaptı. Erdoğan, ''6 milyar Euro gibi Almanya'da sadece toplanılmış para var.

Bunlar tabii terör örgütüne mali destek olarak gidiyor. Bunlar tabii gerçekten üzücüdür, düşündürücüdür. Ben inanıyorum ki başta değerli mevkidaşım ve Alman makamları, bunlar hususunda hassasiyetlerini daha da arttıracaklardır'' dedi. Erdoğan, yine kısa süre önce terör örgütü yandaşlarının Köln kentinde Alman özel televizyonu RTL'in binasını işgal ettiğini hatırlatarak, bunların bağlantılarının ancak ortak mücadeleyle ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

'TERÖRLE ORTAK MÜCADELE ETMELİYİZ' Bölücü terör örgütüyle ilgili Başbakan Angela Merkel'in yaptığı açıklamadan memnun olduğunu ve teşekkür ettiğini belirten Erdoğan, "Terörle ortak mücadele ettiğimizde hem Türkiye hem de Almanya birlikte kazanacaktır" dedi. 'ESAD MEZHEP ÇATIŞMASINA GÖTÜRÜYOR' Basın toplantısında Suriye konusuna da değinen Erdoğan, Beşşar Esad yönetiminin halka karşı şiddet kullanarak ülkeyi adeta bir mezhep çatışmasına götürmesini görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le Ortadoğu'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

'AB İÇİN ALMANYA'DAN DESTEK İSTİYORUZ' Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde Almanya'dan özellikle destek beklediğini de bir kez daha vurguladı.

MERKEL: TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ Almanya Başbakanı Angela Merkel'de ortak basın toplantısında, Türkiye'yi PKK'la mücadelesinde desteklediklerini belirtti. Merkel, "Almanya PKK konusunda Türkiye'ye yardım için elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.