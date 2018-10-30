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Merkel- Sisi Görüşmesi

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL:”(PARTİSİNİN OLAĞAN KONGRESİ) ŞU AN İÇİN BU BİR AÇIK SÜREÇ DELEGELER NASIL KARAR VERECEK BAKACAĞIZ”

Merkel- Sisi Görüşmesi

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL:”(PARTİSİNİN OLAĞAN KONGRESİ) ŞU AN İÇİN BU BİR AÇIK SÜREÇ DELEGELER NASIL KARAR VERECEK BAKACAĞIZ”

30 Ekim 2018 Salı 17:11
Merkel- Sisi Görüşmesi

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL:”(PARTİSİNİN OLAĞAN KONGRESİ) ŞU AN İÇİN BU BİR AÇIK SÜREÇ DELEGELER NASIL KARAR VERECEK BAKACAĞIZ”

Berlin, 30 Ekim 18 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından adayların yavaş ortaya çıkmasına ilişkin, bunun açık bir süreç olduğunu söyledi.

Merkel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada partisinin aralık ayında Hamburg\'da yapacağı olağan kongresinde genel başkanlığa aday olmaması ve ortaya çıkan aday isimlerine ilişkin, \'\'Şu an için bu bir açık süreç. Delegeler nasıl karar verir bakacağız.\'\' ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca parti liderliğinden ayrılacak olmasının uluslararası ortamdaki müzakere gücünü zayıflatacağı iddialarını da reddederek, \'\'Uluslararası müzakerelerde pozisyonun değişeceğini düşünmüyorum. Hatta başbakanlık görevime daha fazla konsantre olabileceğimi düşünüyorum.\'\' dedi.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel\'in, aralıkta genel başkanlık, 2021\'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklaması, ülkede geniş yankı bulmuştu.

-MISIR İLE İLİŞKİLER

Merkel, Mısır ile ülkesinin ilişkilerine de değinerek bu ülkedeki sivil toplumun önemine dikkati çekti.

Alman Şansölye, Mısır\'daki insan hakları durumunu eleştirmekten kaçınarak, \'\'Sivil toplumun gelişmesi için kendisini cesaretlendiriyoruz ve bunu bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.

Mısır\'a yasadışı göçün Avrupa\'ya akışını durdurma çabalarından dolayı teşekkür eden Merkel, \'\'Mısır deniz sınırını mükemmel bir şekilde kontrol ediyor. Ülkede yaşayan pek çok mülteci olmasına rağmen, Avrupa\'ya göç gerçekleşmiyor." dedi. 

Sisi ile yaptığı görüşmede, Libya ve Suriye\'deki durumları ve Ortadoğu ihtilafı gibi bölgesel konuları da ele aldıklarını aktaran Alman Şansölye, \'\'Gazze\'deki durumu da kısaca tartıştık. Her ikimiz de mevcut durum nedeniyle oldukça karmaşık hale gelen bu ortamda iki devletli bir çözümün savunucularıyız." ifadelerini kullandı.

Sol partilerin eleştirilerine rağmen Almanya’nın Mısır’a silah ihracatının 2013 ila 2017 arası yüzde 205 artması dikkat çekiyor. Berlin geçen yıl insan hakları ihlalleriyle gündemde olan Mısır’a 708 milyon avroluk silah ihracatı gerçekleştirdi. Siemens, Sisi\'nin 2015’teki Berlin ziyareti sırasında, Mısırlı firmalarla ortaklaşa 3 adet doğal gaz dönüşüm santrali ve toplam 600 türbinli 12 adet rüzgar enerjisi santrali kurmak için 8 milyar avroluk anlaşma imzalamıştı. 

(AA/YIL)

 

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