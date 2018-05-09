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Merkel, İran\'la Anlaşmaya Bağlı Kalacak

Berlin, 9 Mayıs 18 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD\'nin ile İran nükleer anlaşmadan çekilme kararına rağmen ülkesinin anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Merkel, İran\'la Anlaşmaya Bağlı Kalacak

Berlin, 9 Mayıs 18 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD\'nin ile İran nükleer anlaşmadan çekilme kararına rağmen ülkesinin anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:53
Merkel, İran\'la Anlaşmaya Bağlı Kalacak
Berlin, 9 Mayıs 18 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD\'nin ile İran nükleer anlaşmadan çekilme kararına rağmen ülkesinin anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Merkezi\'nde gazetecilere açıklamada bulunan Merkel, ABD\'nin kararını "üzüntü ve endişeyle karşıladıklarını" ifade etti. 

İran\'ın da gelecekte kendine düşen sorumlulukları yerine getirip getirmeyeceğinin takipçisi olacaklarını kaydeden Merkel, \'\'Almanya olarak anlaşmaya bağlı kalacağız.\'\' ifadesini kullandı.

Anlaşmanın sınırlı süreyi kapsadığını hatırlatan Merkel, kalıcı çözüm ve İran\'ın nükleer silah geliştirmeyeceğinin garanti altına alınması için görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirtti.

İran\'ın sivil amaçlı olmayan nükleer programı uygulamamasının önemine işaret eden Merkel, İran\'ın balistik füze çalışmaları konusunda da endişeleri bulunduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı, Yemen, Irak ve Suriye\'deki faaliyetleri nedeniyle eleştirdiği İran\'ın bu bölgelerde gerilimi yükseltmemesi gerektiğini aksine barıştırma konusunda aktif olmasını istedi.

Soçi\'de 18 Mayıs\'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile buluşacak olan Merkel, bu ziyaretinde ise Ukrayna ve Suriye konusunun konuşulacağını anlattı. 

Merkel görüşmeler dışında alternatifleri bulunmadığına dikkati çekerek, \'\'Çözüme giden yol birlikte görüşmekten geçer. Bizlerin uzun soluklu ama net bir duruşumuz olmalı.\'\' dedi.

(AA/HÖ)
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