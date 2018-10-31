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Merkel\'in Koltuğuna Eski Milletvekili Friedrich Merz Talip Oldu

FRİEDRİCH MERZ: -

Merkel\'in Koltuğuna Eski Milletvekili Friedrich Merz Talip Oldu

FRİEDRİCH MERZ: -

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:24
Merkel\'in Koltuğuna Eski Milletvekili Friedrich Merz Talip Oldu

FRİEDRİCH MERZ: - "HAMBURG’DA 8 ARALIK’TA YAPILACAK CDU GENEL KURULUNDA PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLACAĞIM"


Berlin, 31 Ekim 18 : Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel’in genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından eski milletvekili Friedrich Merz, Hamburg’da 8 Aralık’ta yapılacak CDU Genel Kurulunda bu görev için aday olacağını söyledi.

Merz, Berlin\'de düzenlediği basın toplantısında, Angela Merkel’in genel başkanlığı bırakma konusunda zor, ancak doğru bir karar verdiğini belirterek, CDU’nun yenilenmeye ve düzene ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kendisinin CDU genel başkanlık görevi için yarışa gireceğini daha önce açıkladığını anımsatan Merz, "Hamburg’da 8 Aralık’ta yapılacak CDU Genel Kurulunda parti genel başkanlığı için aday olacağım." şeklinde konuştu.
CDU\'nun merkezde olan bir parti olduğunu daha da belirgin bir şekilde göstermesi gerektiğini vurgulayan Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin federal ve yerel meclislere girdiğine işaret ederek, insanların popülist partilerin arkasından gitmelerinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Merz, CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merkel’in 18 yıl partinin genel başkanlığını yaptığını anımsattı.

Verdiği hizmetten dolayı Merkel\'e saygı duyulması gerektiğini dile getiren Merz, kendisinin CDU genel başkanı olması durumunda başbakanlık görevini sürdürecek olan Merkel ile iyi anlaşacağını savundu.

Hukukçu olan 62 yaşındaki Merz, 1989-1994 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu’nda, 1994-2009 tarihlerinde de Federal Meclis’te milletvekilliği yaptı.

2000-2002 yıllarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanlığını yapan Merz, CDU Genel Başkanı Angela Merkel’in bu görevi de üstlenmek istemesinin ardından Meclis Grubu Başkanlığı’ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

2009 yılında milletvekilliğini bırakmasından sonra çeşitli şirketler için çalışan ve avukatlık yapan Merz, son olarak uluslararası bir yatırım kuruluşunun yönetim kurulu üyeliğini yapıyordu.

Merz\'in yanı sıra CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Sağlık Bakanı Jens Spahn da genel başkanlık için adaylığını açıklamıştı.

Merkel, pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazar günkü Hessen eyalet meclisi seçimlerinde alınan sonucun hem Hessen eyaletindeki parti teşkilatı hem de federal düzeydeki CDU için hayal kırıklığı yarattığını, Başbakan ve CDU Genel Başkanı olarak gelişmelerden sorumluluk taşıdığını belirterek, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulunda genel başkanlık ve 2021\'deki başbakanlık görevleri için aday olmayacağını açıklamıştı. 

Hessen eyalet meclis seçimlerinde CDU, bir önceki seçimlere göre yüzde 11,3 oy kaybetmiş, federal düzeydeki hükümetin politikası bu oy kaybının nedeni olarak gösterilmişti.

(AA/SEL)

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