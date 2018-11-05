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Merkel\'in Cdu Genel Başkanlığına Tekrar Aday Olmama Kararı

Berlin, 5 Kasım 18 : Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinde, koalisyon anlaşması temelinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile federal hükümeti sürdürme yönünde ortak kanaatin bulunduğunu söyledi.

Merkel\'in Cdu Genel Başkanlığına Tekrar Aday Olmama Kararı

Berlin, 5 Kasım 18 : Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinde, koalisyon anlaşması temelinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile federal hükümeti sürdürme yönünde ortak kanaatin bulunduğunu söyledi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:38
Merkel\'in Cdu Genel Başkanlığına Tekrar Aday Olmama Kararı

Berlin, 5 Kasım 18 : Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinde, koalisyon anlaşması temelinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile federal hükümeti sürdürme yönünde ortak kanaatin bulunduğunu söyledi.

CDU genel başkanlığı için tekrar aday olmayacağını geçen hafta açıklayan Merkel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu\'nun hazırlıklarına ve koalisyon hükümetinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet ortağı SPD\'nin koalisyon sözleşmesine bağlı kalıp kalmayacağının önemli bir soru olduğunu belirten Merkel, "Konuyu parti yönetiminde konuştuk. Koalisyon anlaşması temelinde federal hükümeti sürdürme yönünde ortak kanaatimiz var. Bu mesaj önemli ve endişeleri azaltıyor." dedi.

Merkel, CDU genel başkanlık koltuğu için kaç kişinin aday olacağının henüz belli olmadığını ifade etti.

CDU Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Schüler de adayların ülke genelinde düzenlenecek 8 bölgesel konferansta kendilerini tanıtacağını belirtti.

Merkel, 28 Ekim Pazar günü düzenlenen Hessen eyalet meclisi seçimlerinden alınan hezimet nedeniyle sorumluluk taşıdığını ifade ederek aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu\'nda aday olmayacağını açıklamıştı.

Hessen eyalet meclis seçimlerinde CDU, bir önceki seçimlere göre yüzde 11,3 oy kaybetmiş, federal düzeydeki hükümetin politikası bu oy kaybının nedeni olarak gösterilmişti.

Eski milletvekili Friedrich Merz, CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Sağlık Bakanı Jens Spahn, CDU genel başkanlık görevi için adaylığını açıklamıştı.

Merkel\'in halefi 8 Aralık\'ta Hamburg kentinde düzenlenecek CDU Genel Kurulu\'nda seçilecek.

(AA/FG)

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