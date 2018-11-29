Merkel\'den Ukrayna Açıklaması...



ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: "(UKRAYNA RUSYA GERİLİMİ) ASKERİ ÇÖZÜM YOLU YOK"



Berlin, 29 Kasım 18 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizine ilişkin, \'\'Askeri çözüm yolu yok.\'\' dedi.

Merkel başkent Berlin\'de düzenlenen Almanya-Ukrayna Ekonomi Forumu\'nda yaptığı açıklamada, Rusya\'ya Ukrayna\'nın Azak Denizi\'ne erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Merkel, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, \'\'Askeri çözüm yolu yok.\'\' ifadesini kullandı.

Ayrıca Merkel\'in Arjantin\'de düzenlenen G20 zirvesinde konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği kaydedildi.

(AA/TUĞ/ÖK)

