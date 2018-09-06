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Merkel\'den Türkiye Açıklaması

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL:

Merkel\'den Türkiye Açıklaması

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL:

06 Eylül 2018 Perşembe 13:55
Merkel\'den Türkiye Açıklaması
ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: "TÜRKİYE\'NİN ZAYIFLAMASINA YOL AÇACAK BİR HAREKETTE BULUNURSAK KENDİ ÇIKARLARIMIZA UYGUN HAREKET ETMİŞ OLMAYIZ"
Berlin, 6 Eylül 18 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya\'nın stratejik çıkarına olduğunu belirtti.
Alman Haber Ajansı (DPA), RTL/n-tv televizyonunun Angela Merkel ile yaptığı röportajın, Türkiye ve Suriye\'nin İdlib ilindeki gelişmeler hakkındaki bölümünü de yayımladı.
Türk ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya\'nın stratejik çıkarına olduğunu vurgulayan Merkel, "Türkiye\'nin zayıflamasına yol açacak bir harekette bulunursak kendi çıkarlarımıza uygun hareket etmiş olmayız.\'\' dedi.
Türk-Alman ilişkileri için \'\'Her zaman siyah ya da beyaz düşünemeyiz. Gerçek bu.\'\' yorumunu yapan Merkel, Almanya\'da 3 milyon Türk\'ün yaşadığını ve bu nedenle iki ülkenin özel bir bağ ile birbirine bağlı olduğunu kaydetti.
Bu akşam yayımlanacak röportajda, Suriye\'nin İdlib ilindeki gelişmelere ve rejimin olası bir taarruzuna değinen Merkel, İdlib\'de insani bir felaketin yaşanmasından kaçınılması çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı, esas olanın aşırılarla mücadele olduğunu ancak sivillerin de korunması gerektiğini dile getirdi.
Angela Merkel olası operasyon ve halkın korunması hususunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü sözlerine ekledi.
(AA/AK/GÜL) 

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