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Merkel\'den Brexit Açıklaması

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL:

Merkel\'den Brexit Açıklaması

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL:

22 Kasım 2018 Perşembe 15:10
Merkel\'den Brexit Açıklaması

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: "DÜZENSİZ BİR ÇIKIŞ, HEM EKONOMİ İÇİN HEM DE GELECEKTEKİ İLİŞKİMİZİN PSİKOLOJİK DURUMU AÇISINDAN EN KÖTÜ YOL OLACAKTIR"

Berlin, 22 Kasım 18 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere\'nin Avrupa Birliği\'nden (AB) çıkmasına (Brexit) ilişkin "Düzensiz bir çıkış, hem ekonomi için hem de gelecekteki ilişkimizin psikolojik durumu açısından en kötü yol olacaktır." dedi.
Merkel, Almanya İşverenler Federasyonunun Berlin\'de düzenlediği "İşverenler günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Brexit müzakerelerinde önemli yol katedildiğini ancak özellikle İngiltere\'de bu konuda yoğun tartışmalar yaşanacağını belirtti.
Brexit\'in AB ile İngiltere arasında bir anlaşma sağlanarak gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını vurgulayan Merkel, "Düzensiz bir çıkış, hem ekonomi için hem de gelecekteki ilişkimizin psikolojik durumu açısından en kötü yol olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, Brexit’ten sonra İngiltere\'nin Almanya ile yakın ekonomik ilişkiler içinde olmasını istediğini söyledi.
Refahın kaynağının kendileri için AB olduğunu ifade eden Merkel, "Bu kaynağı korumak için de buna bir şeyler katmak lazım." diye konuştu.
Merkel, ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilafa da değinerek bu anlaşmazlık nedeniyle Alman tedarikçilerin de güvensizlik hissettiklerini belirtti.
Bu güvensizliğin oluşmamasını istediklerini vurgulayan Merkel, ABD ile bu konuda her şeyi açık bir şekilde konuştuklarını kaydetti.
(AA/ÖZ/HA)
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