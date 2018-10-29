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Merkel Başbakanlık İçin Yeniden Aday Olmayacak

Berlin, 29 Ekim 18 : Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu\'nda genel başkanlık ve 2021\'deki başbakanlık görevleri için aday olmayacağını açıkladı.

Merkel Başbakanlık İçin Yeniden Aday Olmayacak

Berlin, 29 Ekim 18 : Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu\'nda genel başkanlık ve 2021\'deki başbakanlık görevleri için aday olmayacağını açıkladı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
Merkel Başbakanlık İçin Yeniden Aday Olmayacak

Berlin, 29 Ekim 18 : Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu\'nda genel başkanlık ve 2021\'deki başbakanlık görevleri için aday olmayacağını açıkladı.

 

Merkel, CDU Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Hessen eyalet meclisi seçimlerinde alınan sonuçların hem Hessen eyaletindeki parti teşkilatı hem de federal düzeydeki CDU için hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

 

Merkel, Başbakan ve CDU Genel Başkanı olarak gelişmelerden sorumluluk taşıdığını ifade etti.

 

Bugün yeni bir başlık açmak gerektiğini vurgulayan Merkel, "Hamburg’da aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu’nda genel başkanlık görevi için aday olmayacağım. 2021’deki genel seçimlerde de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olmayacağım. Federal Meclis için de milletvekili adayı olmayacağım." diye konuştu.

 

Başbakan olarak son dönemi olduğuna işaret eden Merkel, 2021’den sonra da başka siyasi görev almak için çabalamayacağını kaydetti.

 

1954’de Hamburg\'ta dünyaya geldikten sonra ailesiyle eski Doğu Almanya\'ya yerleşen Merkel, gençlik yıllarını ve üniversite dönemini burada geçirdi.

 

İki Almanya\'nın birleşmesi sürecinde siyasete giren Merkel, iki Almanya’nın birleşmesinin ardından 1990 yılında CDU’dan milletvekili seçildi.

 

Eski Başbakan Helmut Kohl’un "manevi kızı" olarak anılan Merkel, 1991\'de Kohl tarafından Kadın ve Gençlik Bakanlığına, 1994’ten sonra da Çevre Bakanlığına getirildi.

 

Merkel, bu görevi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’in hükümete geldiği 1998 yılına kadar sürdürdü.

 

10 Nisan 2000\'den bu yana da CDU genel başkanlık görevini yürüten Merkel, 2005 yılında Almanya’nın ilk kadın başbakanı oldu.

 

2005’ten sonra 2009, 2013 ve 2017’de yeniden başbakan seçilen Merkel, 18 yıldan beri CDU genel başkanlık, 13 yıldan beri de başbakanlık koltuğunda oturuyor.

 

Merkel, Eylül 2015’de bir milyona yakın mülteciye kapıları açmasıyla yoğun şekilde eleştirilmeye başlanmıştı.

 

Hessen eyaletinde dün yapılan meclis seçimlerinde CDU, bir önceki seçimlere göre yüzde 11,3 oy kaybetmiş, federal düzeydeki hükümetin politikası bu oy kaybının sorumlusu olarak gösterilmişti.

(AA/HA)

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