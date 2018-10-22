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Merkel: “Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılamaz“

Merkel: “Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılamaz“

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:41
Merkel: “Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılamaz“
ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATIŞI AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışını daha önce sınırlandırdığını ve bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapamayacağını açıkladı. 

Merkel, Hessen eyalet seçimleri için görüştüğü eyalet başbakanı Volker Bouffier ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

Olayın acilen aydınlatılması gerektiğine vurgu yapan Merkel, henüz hiçbirşeyin masaya getirilmediğini ve sorumluların hesap vermediğini söyledi. 
Merkel,  "Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılamaz." ifadesini kullanarak, olaya uluslararası düzeyde bir reaksiyon gösterilmesine ilişkin görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.
Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.
2016'da Suudi Arabistan'a 530 milyon avro değerinde silah ihracatına izin veren Almanya, 2017'de bu rakamı 249 milyon avroya çekmişti. 
 

Son Güncelleme: 22.10.2018 10:25
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