banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92409
ALTIN
244.042
DOLAR
6.3425
STERLİN
8.2506
EURO
7.3553
Yağmurlu Hava Sürecek
YAĞMURLU HAVA SÜRECEK
Trafik Kazası
LEFKOŞA'DA TRAFİK KAZASI
Müjdeyi Zeki Çeler verdi!
MÜJDEYİ ZEKİ ÇELER VERDİ!
Zincirleme kaza
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
banner282
Flaş Haber
Trafik Kazası
Kapat

Merkel: “Yahudiler Ve Müslümanlar Toplumumuza Aittir“

Merkel: “Yahudiler Ve Müslümanlar Toplumumuza Aittir“

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
Merkel: “Yahudiler Ve Müslümanlar Toplumumuza Aittir“

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşayan Yahudiler ve Müslümanların, Hristiyan ve ateistler gibi topluma ait olduğunu söyledi.

Merkel, Federal Meclis’te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Chemnitz kentinde çıkan olaylara değinerek toplumdaki çeşitli grupların dışlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

"Yahudiler ve Müslümanlar, tıpkı Hristiyanlar ve ateistler gibi toplumumuza, partilerimize, toplumsal hayata aittir." diyen Merkel, bu konuda mutabakat sağlandığında insanları ilgilendiren diğer konuların konuşulabileceğini kaydetti.

Merkel, ülkede kuralların geçerli olduğunu ve duyguların bu kuralların yerini alamayacağını vurgulayarak, Almanya’daki insanların çoğunun iyi bir birliktelik ve hoşgörü için çalıştığını belirtti.

Bir süre önce Chemnitz kentindeki bıçaklı kavgada bir Alman'ın, iltica talebinde bulunduğu sanılan kişiler tarafından öldürülmesine ve daha sonra düzenlenen gösterilere de değinen Merkel, bu tür olaylardan rahatsız olan insanları anladığını dile getirdi.

Gösteri yapmanın anayasal bir hak olduğunu ifade eden Merkel, ancak insanların kovalanmasına, şiddet uygulanmasına, Nazi sloganları atılmasına, farklı görünümlü insanlara düşmanca davranılmasına ve polise yönelik saldırılar yapılmasına mazeret bulunamayacağını bildirdi.

Alman Anayasası’nın birinci maddesinde insan onurunun ve haysiyetinin dokunulmaz olduğunun yazdığını anımsatan Merkel, “Bunu ihlal eden, birlikte yaşamamızın köküne baltayı vurur." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere’nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya’nın katılıp katılamayacağına ilişkin devam eden tartışmalara değinen Merkel, "Bir yerde kimyasal silah kullanıldığında ve uluslararası sözleşmelere uyulmadığında bunu görmezden geleceğimizi iddia etmek, bir cevap olamaz." dedi.

Bu konuda tüm cevapların Almanya anayasası çerçevesinde ve parlamentoda verileceğini söyleyen Merkel, “Dünyada ne olursa olsun başından 'hayır' demek, bu Almanya’nın tutumu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, barışı sağlama konusunda yeni araçlara ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu her şeyin dışında kalmayla olmaz." ifadesini kullandı.

Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı göç konusundaki sınamanın daha önceki mali ve avro krizinden daha büyük olduğunu söyleyen Merkel, AB'nin geleceği için çok önemli olan bu konuda ortak bir çözümün bulunması gerektiğini ifade etti.

Merkel, insanların göç etme sebepleriyle mücadele konusunda Afrika’ya daha fazla yatırım yapılmasını istedi.

Öte yandan Merkel’den önce konuşma yapan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Alexander Gauland, göçmenler ve mülteciler tarafından işlenen suçları teker teker sayarak ülkedeki kutuplaşmanın sorumlusunun Merkel ve uyguladığı göç politikası olduğunu iddia etti.
Gauland'ın konuşmasının ardından söz alan Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Schulz, Gauland’ın karmaşık sorunları tek bir konuya indirgediğini ve “göçmenleri her şeyin sebebi” olarak gösterdiğini belirterek, Gauland’ın "faşizmin araçlarını" kullandığını söyledi.
Gauland'ın geçmişte “Nazi döneminin bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliği olduğunu” söylediğini anımsatan Schulz, "Bay Gauland, kuş pisliğinin çokluğu gübre yığınıdır. Siz Alman tarihinin orasına aitsiniz.” ifadesini kullandı.

Daha önce Avrupa Parlamentosu Başkanlığını ve SPD Genel Başkanlığını yapan Schulz’un sözleri, çok sayıda milletvekili tarafından alkışlandı.

 

Son Güncelleme: 12.09.2018 17:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rachid Taha Hayatını Kaybetti
Rachid Taha Hayatını Kaybetti
Trump, İsrail'in İsteklerini Bir Bir Yerine Getiriyor
Trump, İsrail'in İsteklerini Bir Bir Yerine Getiriyor
AP'dan Telif Hakkı Düzenlemesine Onay
AP'dan Telif Hakkı Düzenlemesine Onay
ABD'de 11 Eylül'ün Etkileri Hala Sürüyor
ABD'de 11 Eylül'ün Etkileri Hala Sürüyor
İtalya Başbakanı Conte:
İtalya Başbakanı Conte: "italya Göçmenleri Rastgele Almak İçin Müsait Değil"
Avrupa’da Sağın Yükselişi
Avrupa’da Sağın Yükselişi
AB'den Google, Facebook Ve Twitter'a Radikal İçerikleri Kaldırmaları İçin 1 Saat Süre
AB'den Google, Facebook Ve Twitter'a Radikal İçerikleri Kaldırmaları İçin 1 Saat Süre
Juncker: “AB Sınırına 2020'ye Kadar Ek 10 Bin Muhafızı Görevlendirilecek”
Juncker: “AB Sınırına 2020'ye Kadar Ek 10 Bin Muhafızı Görevlendirilecek”
BBC, ABD’deki 12 Eylül Darbesine İlişkin Belgelere Ulaştı
BBC, ABD’deki 12 Eylül Darbesine İlişkin Belgelere Ulaştı
Irak’ta Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 32 Yaralı
Irak’ta Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 32 Yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim